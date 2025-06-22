رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية يحث جروسي على اتخاذ خطوات مناسبة ضد أمريكا
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(رويترز) – نقلت شبكة أخبار الطلبة الإيرانية (إس.إن.إن) عن محمد إسلامي رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية قوله في رسالة إلى رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي إن طهران تريد إجراء تحقيق في الهجمات الأمريكية على مواقعها النووية.
وحثه على التنديد بالتحرك الأمريكي واتخاذ الإجراءات المناسبة.
وانتقد إسلامي جروسي بسبب “تقاعسه وتواطؤه”، وأضاف أن إيران ستتخذ الإجراءات القانونية المناسبة لمعالجة هذه المسألة.