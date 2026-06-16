رئيس وزراء العراق يزور أمريكا لتعزيز العلاقات الاقتصادية

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بغداد 16 يونيو حزيران (رويترز) – قال المتحدث باسم الحكومة العراقية حيدر العبودي اليوم الثلاثاء إن رئيس الوزراء علي الزيدي سيزور واشنطن في منتصف يوليو تموز بهدف توطيد العلاقات الاستراتيجية مع الولايات المتحدة والتركيز بشكل أساسي على التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري.

وأضاف لوكالة الأنباء العراقية أن الهدف من الزيارة هو “إرساء الزخم اللازم لتعزيز الشراكة العراقية الأمريكية والارتقاء بها إلى مستوى فاعل في إطار العلاقة الاستراتيجية بين البلدين”.

وتابع “الحكومة تسعى إلى توسيع آفاق الشراكة الاستراتيجية مع الشركات العالمية وتحفيز بيئة الاستثمار بما يسهم في تحقيق منافع مباشرة للاقتصاد العراقي ويعزز الاستقرار الداخلي”.

ويقول الزيدي منذ توليه المنصب في مايو أيار إن إعادة بناء الاقتصاد العراقي وجذب الاستثمارات الأجنبية ومكافحة الفساد ستتصدر جدول أعمال الحكومة.

ويسعى العراق إلى تقليل اعتماده على عائدات النفط والتصدي لتحديات مستمرة مثل ارتفاع معدلات البطالة خاصة بين الشباب وتداعي البنية التحتية.

لكن الزيدي أمامه تحديات كبيرة، من بينها الحاجة إلى كبح جماح الفصائل المسلحة المدعومة من إيران والتصدي للفساد المتجذر وتحقيق التوازن في العلاقات بين واشنطن وطهران.

ومن المتوقع أن تختبر زيارة الزيدي المقررة إلى واشنطن قدرته على إدارة وضع دبلوماسي معقد. وأعلن عن الزيارة مباشرة بعد توصل الولايات المتحدة وإيران إلى اتفاق مؤقت لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط.

وهنأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الزيدي بعد ترشيحه لمنصب رئيس الوزراء في أبريل نيسان، وعبر عن أمله في تعاون أوثق بين بغداد وواشنطن.

ويحافظ العراق والولايات المتحدة على اتفاق إطاري استراتيجي يغطي التعاون الأمني والاقتصادي والثقافي.

لكن التوتر يشوب العلاقات الثنائية أحيانا لأسباب أهمها وجود القوات الأمريكية في العراق وتطور العلاقات بين بغداد وطهران والضغط الأمريكي على البلاد للحد من نفوذ الجماعات المسلحة المدعومة من إيران.

(إعداد نهى زكريا للنشرة العربية – تحرير محمود سلامة )