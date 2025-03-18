رئيس وزراء قطر يطالب المجتمع الدولي بإجبار إسرائيل على وقف إطلاق النار في غزة

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دبي (رويترز) – طالب رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني اليوم الثلاثاء بتحرك دولي فوري لإجبار إسرائيل على التطبيق الفوري لوقف إطلاق النار والعودة إلى المفاوضات.

وقال “القصف الوحشي على غزة فجر اليوم، واستهداف النازحين من النساء والأطفال في خيامهم وهم نيام، في ظل الحصار الظالم وانعدام المساعدات وانهيار المرافق الطبية، يشكل جريمة بشعة أخرى يواصلها الاحتلال بلا أي شعور بالمسؤولية”.

وأضاف “نطالب بتحرك دولي فوري وحاسم لإجبار إسرائيل على تنفيذ وقفٍ فوري لإطلاق النار، والالتزام بالاتفاق، والعودة إلى المفاوضات”.