ردود فعل زعماء وجماعات صحفية على الغارة الإسرائيلية التي قتلت 5 صحفيين بغزة

6دقائق

(رويترز) – صدرت ردود فعل من زعماء العالم والجماعات الصحفية على الغارة الإسرائيلية على مستشفى ناصر بقطاع غزة يوم الاثنين، والتي أسفرت عن مقتل 20 شخصا على الأقل، بينهم خمسة صحفيين يعملون لصالح رويترز وأسوشيتد برس والجزيرة وغيرها.

* لجنة حماية الصحفيين

“تشجب لجنة حماية الصحفيين الضربات الإسرائيلية التي أسفرت عن مقتل خمسة صحفيين في مستشفى ناصر بجنوب غزة، وتدعو المجتمع الدولي إلى محاسبة إسرائيل على اعتداءاتها غير القانونية المستمرة على الصحافة”.

* نقابة الصحفيين الفلسطينيين

“أكدت النقابة إن هذه الجريمة النكراء تمثل تصعيدا خطيرا في استهداف الصحفيين الفلسطينيين بشكل مباشر ومتعمد، وتؤكد بلا أدنى شك أن الاحتلال يمارس حربا مفتوحة على الإعلام الحر، بهدف ترويع الصحفيين ومنعهم من أداء رسالتهم المهنية في فضح جرائمه أمام العالم”.

* الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

“متى حدث هذا؟”

“لم تصلني معلومات عنه… لست سعيدا بذلك. لا أريد رؤية هذا. في الوقت نفسه، علينا إنهاء هذا الكابوس برمته”.

*الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

“هذا شيء لا يُطاق: يتعين حماية المدنيين والصحفيين في كافة الظروف. لا بد أن تتمكن وسائل الإعلام من أداء مهمتها بحرية واستقلالية لتغطية واقع الصراع”.

* وزارة الخارجية القطرية

“تؤكد وزارة الخارجية، أن نهج الاحتلال في استهداف الصحفيين والعاملين في المجالين الإغاثي والطبي، يتطلب تحركا دوليا عاجلا وحاسما لتوفير الحماية اللازمة للمدنيين وضمان عدم إفلات مرتكبي هذه الفظائع من العقاب”.

* المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك

“يندد الأمين العام بشدة بقتل فلسطينيين اليوم في غارات إسرائيلية استهدفت مستشفى ناصر بخان يونس. وكان من بين القتلى، بالإضافة إلى المدنيين، أفراد من الأطقم الطبية وصحفيون”.

“أعمال القتل المروعة الأخيرة تسلط الضوء على المخاطر الشديدة التي يواجهها العاملون في المجال الطبي والصحفيون أثناء ممارسة عملهم الهام للغاية وسط هذا الصراع الوحشي”.

“يشدد الأمين العام على ضرورة احترام وحماية المدنيين، بمن فيهم العاملون في المجال الطبي والصحفيون، في جميع الأوقات. ويدعو إلى إجراء تحقيق عاجل ونزيه في عمليات القتل هذه”.

* السناتور الأمريكية جين شاهين في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ

“ينتابني شعور بالفزع بسبب القصف في غزة ومقتل الصحفيين، وأعتقد أن هذا يجب أن يتوقف الآن”.

* جيروم جريمو، منسق الطوارئ في منظمة أطباء بلا حدود في غزة

“على مدى الأشهر الاثنين والعشرين الماضية، نشهد مرافق الرعاية الصحية وهي تسوى بالأرض و(نشهد) إسكات الصحفيين ودفن العاملين في مجال الرعاية الصحية تحت الأنقاض على يد القوات الإسرائيلية. في الوقت الذي تواصل فيه إسرائيل تجاهل القانون الدولي، يجري استهداف من تبقى من الشهود على حملة الإبادة الجماعية المتعمدة. لا بد أن يتوقف هذا الآن”.

* رافينا شامدساني، المتحدثة الرسمية باسم مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك

“مقتل الصحفيين في غزة من شأنه أن يصدم العالم، لا ليدفعه إلى صمت مطبق، بل ليدفعه إلى التحرك والمطالبة بالمساءلة والعدالة”.

* المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس

“في الوقت الذي يعاني فيه الناس في غزة من الجوع، فإن قدرتهم المحدودة بالفعل على الوصول إلى الرعاية الصحية تتعرض لمزيد من العراقيل بفعل الهجمات المتكررة”.

“لا يسعنا إلا أن نؤكد: أوقفوا الهجمات على الرعاية الصحية. أوقفوا إطلاق النار الآن!”.

* فيليب لازاريني المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)

“إسكات آخر الأصوات المتبقية التي تحكي عن موت الأطفال بصمت وعن المجاعة، في ظل لا مبالاة العالم وتقاعسه، أمر صادم… فلنعمل على وقف هذه المجاعة المتعمدة من خلال: فتح البوابات دون قيود، حماية الصحفيين والعاملين في المجال الإنساني والصحي. حان وقت الإرادة السياسية. ليس غدا، بل الآن”.

* رابطة الصحافة الأجنبية بالقدس

“نطالب الجيش الإسرائيلي ومكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بتوضيح فوري. ندعو إسرائيل إلى وقف ممارساتها المشينة المتمثلة في استهداف الصحفيين… نناشد القادة الدوليين: افعلوا كل ما بوسعكم لحماية زملائنا. لا يمكننا أن نفعل ذلك بمفردنا”.

(إعداد حاتم علي للنشرة العربية – تحرير أيمن سعد مسلم)