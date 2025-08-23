روسيا تعلن السيطرة على قريتين في منطقة دونيتسك الأوكرانية

afp_tickers

2دقائق

أعلنت روسيا السبت السيطرة على قريتين في منطقة دونيتسك بشرق أوكرانيا، في إطار تكثيفها الضغط العسكري مع تسارع وتيرة الجهود الدبلوماسية لوضع حد للنزاع.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان على تلغرام إن الجيش سيطر على قريتي سريدني وكليبان-بيك.

وتشكل السيطرة على القرية الثانية خطوة إضافية في اتجاه مدينة كوستيانتينيفكا، المعقل المهم على طريق كراماتورسك التي تضم قاعدة لوجستية كبيرة للجيش الأوكراني.

وحقّق الجيش الروسي مزيدا من المكتسبات على الأرض في الأشهر الأخيرة، في مواجهة قوات أوكرانية أقل عديدا وعتادا.

وتراجعت فرص عقد قمة بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فولوديمير زيلينسكي مع إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمعة أنه سيتخذ قرارا “مهما” خلال أسبوعين قد يشمل فرض عقوبات على روسيا في ظل تعثر جهود الوساطة الأميركية.

والجمعة أيضا، اتهم وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الرئيس الأوكراني بعرقلة عقد اجتماع مع نظيره الروسي، غداة انتقادات مماثلة وجهها زيلينسكي إلى موسكو.

ويحتل الجيش الروسي راهنا نحو عشرين في المئة من الأراضي الأوكرانية.

بور/ب ق/الح