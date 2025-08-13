The Swiss voice in the world since 1935
رينك الألمانية تدرس تغير مواقع الإنتاج لتجنب قيود الأسلحة إلى إسرائيل

تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

(رويترز) – قال ألكسندر زاجل الرئيس التنفيذي لشركة رينك لصناعة علب التروس للدبابات خلال مكالمة بعد الإعلان عن الأرباح إن الشركة ستغير موقع صنع المنتجات التي تبيعها لإسرائيل حال دخول حظر ألماني على تصدير الأسلحة إلى إسرائيل حيز التنفيذ.

وأضاف “إذا لم نتمكن من إنتاجها (مئات من نواقل الحركة) في ألمانيا، فسننقل هذه الكميات إلى مصنع آخر، على سبيل المثال إلى الولايات المتحدة. قد يستغرق ذلك من ثمانية إلى 10 أشهر”.

وكان المستشار الألماني فريدريش ميرتس قال يوم الجمعة الماضي إن برلين ستعلق صادرات الأسلحة التي يمكن استخدامها في قطاع غزة بسبب خطة إسرائيل لتوسيع عملياتها هناك.

وقال زاجل خلال المكالمة إن إسرائيل تمثل ما بين اثنين إلى ثلاثة بالمئة من محفظة أعمال رينك.

(إعداد حاتم علي للنشرة العربية – تحرير دعاء محمد)

قراءة معمّقة

