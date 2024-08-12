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زعماء بريطانيا وفرنسا وألمانيا يطلبون من إيران الإحجام عن شن هجمات على إسرائيل

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(رويترز) – قال زعماء بريطانيا وفرنسا وألمانيا في بيان مشترك نشرته الحكومة البريطانية يوم الاثنين إنهم يدعون إيران وحلفاءها للإحجام عن شن هجمات على إسرائيل من شأنها أن تصعد التوتر وتعرض فرص التوصل لوقف لإطلاق النار وتحرير الرهائن للخطر.

وأضافت الدول في البيان أن القتال يجب أن يتوقف الآن وكذلك يتعين الإفراج عن كل الرهائن الذين تحتجزهم حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).

وشدد البيان على أن السكان في قطاع غزة يحتاجون إلى “إيصال وتوزيع المساعدات بشكل عاجل ودون عراقيل”.

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