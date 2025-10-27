ستارمر يناقش صفقة طائرات يوروفايتر مع أردوغان في تركيا

reuters_tickers

2دقائق

أنقرة (رويترز) – يبحث رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر صفقة وشيكة لبيع 40 طائرة يوروفايتر تايفون لتركيا يوم الاثنين عندما يلتقي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في أنقرة.

وتأتي الزيارة، وهي الأولى لستارمر إلى تركيا منذ توليه منصبه العام الماضي، في الوقت الذي يعزز فيه البلدان الحليفان العضوان في حلف شمال الأطلسي التعاون الدفاعي وتسعى فيه أنقرة للاستفادة من الطائرات المتطورة لتعزيز قوتها الجوية واللحاق بمنافسيها الإقليميين ومنهم إسرائيل.

وذكرت رويترز الأسبوع الماضي، نقلا عن مصدر، أن أنقرة اقترحت على حلفائها الأوروبيين والولايات المتحدة طرقا يمكن أن تشتري بها سريعا طائرات مقاتلة متطورة، وسط محادثات لشراء 40 طائرة يوروفايتر تايفون بالإضافة إلى طائرات إف-16 وإف-35 الأمريكية.

وقال مصدر مطلع إنه بموجب صفقة تقترب من إبرامها مع بريطانيا بشأن طائرات تايفون ستحصل تركيا على الفور على 12 طائرة منها، وإن كانت مستعملة، من مشتريين سابقين هما قطر وسلطنة عُمان لتلبية احتياجاتها الفورية، على أن تحصل على 28 طائرة جديدة في السنوات المقبلة.

وفي يوليو تموز الماضي وقعت أنقرة ولندن صفقة شراء مبدئية وافق عليها أعضاء تحالف يوروفايتر، بريطانيا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا، ممثلين في إيرباص وبي.إيه.إي سيستمز وليوناردو.

وزار أردوغان الأسبوع الماضي قطر وسلطنة عمان، وذلك جزئيا لمناقشة خطة الشراء.

وقال مكتب أردوغان إنه سيجري مع ستارمر محادثات حول العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية وعالمية.

(إعداد شيرين عبد العزيز للنشرة العربية – تحرير‭ ‬أميرة زهران)