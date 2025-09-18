سقوط طائرة مسيرة أُطلقت من اليمن في إيلات بإسرائيل

(رويترز) – قال الجيش الإسرائيلي يوم الخميس إن طائرة مسيرة “أُطلقت من جهة الشرق” سقطت في مدينة إيلات بالجنوب بعد انطلاق صفارات الإنذار في المنطقة.

وذكرت الشرطة الإسرائيلية أن قواتها تتعامل مع تداعيات سقوط الطائرة المسيرة، والتي تسببت في أضرار مادية دون وقوع إصابات.

وأوضحت وسائل إعلام إسرائيلية أن المسيرة أُطلقت من اليمن وسقطت في منطقة الفنادق بإيلات.

وأعلنت حركة الحوثي في اليمن مسؤوليتها عن الهجوم بطائرة مسيرة، وقالت في بيان إن إيلات “سوف تبقى تحت دائرة الاستهداف”.

وتطلق جماعة الحوثي اليمنية صواريخ ومسيرات باتجاه إسرائيل وتهاجم ممرات الشحن فيما تصفها بأنها عمليات تستهدف التضامن مع الفلسطينيين في غزة.

وتسنى اعتراض معظم الصواريخ والمسيرات أو أنها تسقط قبل الوصول لأهدافها. وتنفذ إسرائيل من جانبها ضربات انتقامية على مناطق سيطرة الحوثيين باليمن.

(تغطية صحفية إيناس العشري ويمنى إيهاب وريام محمد مخشف- إعداد محمد علي فرج ومروة غريب وعلي خفاجي للنشرة العربية – تحرير)