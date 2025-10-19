هل تصمد الساعات السويسرية أمام ضغوط الرسوم الجمركية الأمريكية؟

في نسختها الخامسة (من 4 إلى 7 سبتمبر 2025)، رحبت أيام جنيف للساعات بـ 66 علامة تجارية لصناعة الساعات عرضت مجموعاتها الجديدة في مواقع مختلفة حول المدينة. Geneva Watch Days

بلغت الرسوم الجمركية، المفروضة على الصادرات السويسرية الموجهة إلى الولايات المتحدة، والداخلة حيز النفاذ قبل أزيد من شهر، 39%. وتؤثر بشكل خاص في مُصنّعي الساعات سويسرية المنشأ ومصنعاتها.

زار الصحفي المتخصص أليكسي تارخانوف، معرض جنيف للساعات لجس نبض رواد صناعة الساعات ورائداتها، في خضمّ حالة من عدم اليقين.

ألقى الإعلان بظلاله على العيد الوطني، في الأول من شهر أغسطس. وفي جنيف، التي استضافت فعاليات “معرض أيام جنيف للساعات 2025” من 4 إلى 7 أيلول / سبتمبررابط خارجي، كانت مسألة الرسوم حاضرة في جميع النقاشات، وغطت جزئيًا، على إطلاق مجموعات جديدة: ما مصير هذه الساعات في السوق الأمريكية، التي تشكّل المنفذ الرئيسي لصناعة الساعات السويسرية، منذ التباطؤ الصيني الملحوظ بداية من عام 2022 ؟

تُشكّل صناعة الساعات، حوالي 7% من إجمالي الصادرات السويسرية. ويتأتى حوالي 17% من قيمة صادرات الساعات من الولايات المتحدة، والتي من المتوقّع أنها تجاوزت 4،3 مليار فرنك سويسري، في عام 2024 (لم تنشر البيانات الرسمية حتى الآن).

وقد رفعت العديد من العلامات التجارية الكبرى أسعارها بالفعل في الربيع، استجابةً لارتفاع قيمة الفرنك، ولفرض تعريفة جمركية أولية بنسبة 10%. ومع الرسوم الجمركية الجديدة، المفروضة من دونالد ترامب في أوائل شهر أغسطس، يُحتمل أن تُصبح هذه الفاتورة باهظة الثمن بالنسبة إلى العديد من العملاء والعميلات. وهو ما يُضعف الطلب على الساعات السويسرية في منطقة ما بعد المحيط الأطلسي.

وفي افتتاح المعرض، قالت دلفين باخمان، وزيرة الشؤون الاقتصادية في جنيف: “نضغط بشكل مشترك على الحكومة الفيدرالية، من أجل المضي قدمًا في المفاوضات، ونأمل التوصل إلى اتفاق أفضل. ومن المدهش رؤية فرض رسوم جمركية على الاتحاد الأوروبي بنسبة 15%، بينما تُفرض علينا رسوم تبلغ 39%. لذلك، ندعو إلى مزيد من المفاوضات”.

ويأمل البعض في انضمام برن إلى التعريفات الجمركية المطبقة على جيرانها الأوروبيين: 15% للاتحاد الأوروبي، و10% للمملكة المتحدة. ويعول آخرون وأخريات، على النظام القضائي الأمريكي. فقد قضت محكمة استئناف فدرالية، بعدم قانونية بعض الرسوم الجمركية، وأبقت عليها مؤقتًا حتى 14 أكتوبر، في انتظار صدور حكم من المحكمة العليا.

هدف مثالي لدونالد ترامب

يندد صانعو الساعات وصانعاتها، بطبيعة هذا الإجراء غير المتناسبة. فتحتل الكونفدرالية الآن، المرتبة الخامسة بين الدول الأكثر تأثرًا بالرسوم الجمركية الأمريكية، بين بورما والعراق. ويصرّ جورج كيرن، الرئيس التنفيذي لشركة بريتلينغ، قائلًا: “لا أستطيع تخيُّل تعايش سويسرا مع رسوم جمركية بنسبة 39%”. ومازلت واثقًا بأننا سنجد حلّا لهذه المشكلة، أو تُحل جزئيًا على الأقل خلال الأسابيع أو الأشهر المقبلة. فلنُعدّ خطة بديلة، إذا استمر هذا الوضع. ولكن دعونا نتحلى بالتفاؤل”.

ولكن ليس أوليفييه مولر، خبير الساعات في شركة لوكس كونسلت (LuxeConsult)، متفائلًا إلى هذا الحد: “يمكنك إرسال سفراء وسفيرات، ذوي.ات كفاءة عالية، للتفاوض لأشهر. وفي النهاية، دونالد ترامب هو من يقرر بمفرده. وغالبًا ما يكون ذلك بناءً على قرار مفاجئ”.

وقد تستمر القطاعات الاستراتيجية، مثل الصناعات الدوائية، والذهب، بحسب قوله، في الإفلات من الرسوم الجمركية. أما الساعات، وهي سلع فاخرة لا قيمة حيوية لها، فتُشكل، على العكس من ذلك، “هدفًا مثاليًا لإجراء شعبوي”.

ومن المفارقات، أن دونالد ترامب نفسه جامعٌ للساعات السويسرية. وقد شوهد مرتديًا ساعات من صنف رولكس، وباتيك فيليب، وفاشرون كونستانتين. وتتميز الساعة التي أطلقها باسمه عام 2024، بآلية من تصميم أوليفييه موري، من ورشة صناعة الساعات، بي سي بي توربيون (BCP) ومقرها لا شو دو فون، أحد المراكز الأساسية لصناعة الساعات السويسرية.

من المفارقات أن دونالد ترامب نفسه جامعٌ للساعات السويسرية. وقد شوهد وهو يرتدي ساعات من صنف، رولكس، وباتيك فيليب، وفاشرون كونستانتين. وتتميز الساعة التي أطلقها باسمه عام 2024، بآلية من تصميم أوليفييه موري، من ورشة صناعة الساعات "بي سي بي توربيون" (BCP) ومقرها، لا شو دو فون، أحد المراكز الأساسية لصناعة الساعات السويسرية.

قد تبدو الأرقام، المنشورة من فيدرالية صناعة الساعات السويسرية (FH) متناقضة. ففي شهر أبريل، تضاعفت الصادرات إلى الولايات المتحدة، مقارنةً بشهر مارس، لتصل إلى 853 مليون فرنك. إلا أن هذه الزيادة الكبيرة، كانت نتيجة الرغبة في بناء المخزونات، قبل سريان الرسوم الجمركية.

ويعتقد قلة من المراقبين والمراقبات، إمكانية الحفاظ على هذه المستويات الاستثنائية. وسيُظهر التقرير الشهري القادم، المتوقع صدوره في 18 سبتمبر، لصندوق النقد الدولي مدى هذا التراجع.

غياب توجه مشترك

في مواجهة هذا التهديد، تتباين الاستراتيجيات بين الصمت، والمواجهة، والتحايل. هل ينبغي رفع الأسعار في الولايات المتحدة فقط، أم بالتشارك مع الموزعين.ات المحليين.ات، أم زيادتها في كل مكان للحفاظ على القدرة التنافسية الأمريكية؟ لم يبرز توجه مشترك، بعد.

وستجد موديلات ساعات رولكس، وأوديمار بيغيه، وباتيك فيليب الأكثر رواجًا، مشترين ومشتريات بسهولة في مناطق أخرى. وسيستفيد الحرفاء والحريفات، على قوائم الانتظار في الولايات المتحدة، من انخفاض المنافسة. لكن بالنسبة إلى معظم صانعي الساعات وصانعاتها، الوضع كارثي.

ويتجنب المشرفون.ات على علامات الساعات التابعة لمجموعة “ل في إم أش” (LVMH) (بولغاري، هوبلو، زينيث) التعليق، مشيرين.ات إلى الحذر الذي يبديه برنارد أرنو، رئيس مجموعة السلع الفاخرة الفرنسية. والذيرابط خارجي رابط خارجيصرحرابط خارجي رابط خارجيلصحيفةرابط خارجي “رابط خارجيلورابط خارجي رابط خارجيفيغارورابط خارجي” رابط خارجيالفرنسيةرابط خارجي رابط خارجيأواخر يوليو: “لا نستطيع تحمل الخلاف مع الولايات المتحدة”.

مقترحات نيك حايك المثيرة

يدعو نيك حايك، رئيس مجموعة سواتش، أكبر مجموعة لصناعة الساعات على الصعيد العالمي، إلى اتخاذ موقف حازم. إذ تشير الإحصائيات إلى وجود مخزونات في السوق الأمريكية، تكفي لفترة تتراوح بين ثلاثة وستة أشهر. وفي مقابلة مع صحيفة بليك، اقترح فرض رسوم جمركية تبلغ 39% على الذهب المُصدّر إلى الولايات المتحدة، معتبرًا أنّ ذلك يمثل “نقطة ضعف” لدونالد ترامب.

وحذر نيك هايك أيضا من أنّ الرسوم الجمركية المرتفعة بشكل مبالغ فيه، ستجبر المستهلكين.ات الأميركيين.ات على شراء ساعاتهم.ن من الخارج، أو المعفاة من الرسوم الجمركية. وهو ما من شأنه في النهاية، الإضرار بمصالح محلات البيع بالتجزئة في الولايات المتحدة.

مقالتنا التوضيحية عن صناعة الساعات السويسرية:

ويفكر بعض صانعي.ات الساعات في كيفية التحايل على الرسوم الجمركية المفروضة، من خلال المرور عبر فضاء الاتحاد الأوروبي، حيث تكون هذه الرسوم أقل بنسبة النصف. ويبدو هذا الحل منطقيًا، إذ تنتمي العديد من العلامات التجارية إلى مجموعات دولية. على سبيل المثال، تعتبر ساعات شانيل، وديور، ولويس فويتون، وبيل آند روس فرنسية وسويسرية. وتمتلك شركة ريتشمونت علامتي كارتييه، وفان كليف آند آربلز الباريسيتين، بالإضافة إلى الشركة الألمانية، أ. لانغيه آند سونه. بينما تمتلك مجموعة سواتش الشركة الألمانية، غلاشوت أوريجينال.

هل نتجه صوب ترحيل خط التصنيع؟

تتطور التحالفات. وتتعاون شركة صناعة آليات الساعات السويسرية لا جو-بيريه، بالفعل مع شركة صناعة الساعات الفرنسية، همبير-درو. كما أن علامة “صنع في فرنسا” أقل تطلبًا بكثير من “صنع في سويسرا”؛ فهي لا تتطلب سوى 60% من القيمة المحلية، وفقط “تحويلًا جوهريًا نهائيًا في فرنسا”.

قد يؤدي ذلك إلى ظهور منافسين ومنافسات. لكن يوضّح مانويل إمش، مدير شركة لويس إيرارد: “يمكن الاستفادة من خبرتنا. لكن لا يوجد نظام متكامل، ومترابط مثل هذا في أي مكان آخر. تمتلك ألمانيا، وفرنسا، وبريطانيا العظمى صناعَ ساعات وصانعات ذوي.ات خبرة عالية، لكن الإنتاج لديهم قليل. لن يتمكنوا من استبدال سويسرا، حتى مع هذا الدعم غير المباشر من الولايات المتحدة”.

يكاد يكون إنتاج الساعات مباشرة في الولايات المتحدة، كما فعلت شركة لويس فيتون بالنسبة إلى منتجاتها الجلدية، مستحيلًا. إذ تتطلب صناعة الساعات قوة عاملة ذات مهارات عالية، أصلا أصبحت قليلة في سويسرا نفسها.

ومع ذلك، تدرس بعض العلامات التجارية إدخال تعديلات، على غرار تحويل فروعها الأمريكية إلى موزعين.ات معتمدين.ات، بهدف الاستيراد بأسعار الجملة، وخفض الأسعار النهائية. وهذا هو المسار، المختار مؤخرًا، من العلامة التجارية البريطانية كريستوفر وارد، المصنَّعة في سويسرا.

يفكر لويس إيرارد في الخيار نفسه. لكن لإحداث تغييرات حقيقيّة، يشير مانويل إمش إلى وجوب اعتبار هذه الرسوم نهائية، بينما هي ترتبط بإدارة ترامب، التي لا يتجاوز وجودها الزمني عام 2028.

