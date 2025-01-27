ألفا شخص يتظاهرون في جنيف تأييدا للشعب الفلسطيني

إحدى اللافتات التي رفعت خلال مظاهرة يوم السبت في جنيف Keystone-SDA

تظاهر حوالي 2200 شخص في شوارع جنيف يوم السبت للتعبير عن دعمهم للشعب الفلسطيني وانتقاد السياسات السويسرية في الشرق الأوسط. وقد نظمت هذه المظاهرة حركة "مقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات".

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“وأفادت المتحدثة باسم شرطة كانتون جنيف متحدثة إلى وكالة الأنباء السويسرية “كيستون أس دي أي” (Keystone-SDA) بأن “المظاهرة كانت سلمية، ولم تحدث أي مشاكل.”

واتهم المتظاهرون، نساءً ورجالا، الحكومة السويسرية بـ “التواطؤ المخزي” مع إسرائيل ودعوا إلى فرض “عقوبات فورية وصارمة” ضد الدولة العبرية. كما عبّروا عن أسفهم لقيام برن بتعليق الدعم المالي الذي تقدمه سويسرا لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (UNRWA.

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وذكّر منظمو ومنظمات المظاهرة أنه قبل عام تقريبًا اعترفت محكمة العدل الدولية بشناعة جريمة الإبادة الجماعية التي ارتكبتها الدولة الإسرائيلية ضد شعب قطاع غزة.

الاعتراف بدولة فلسطين

ولفت المنظمون للمظاهرة الأنظار إلى أنه في شهر نوفمبر من العام الماضي، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه السابق يوآف جالانت.

وأعرب المتظاهرون والمتظاهرات عن استنكارهم لاستمرار إسرائيل في “حرب الإبادة الجماعية” ضد الفلسطينيين وتواصل هجماتها ضد الدول المجاورة، بالرغم من حملات الاستنكار العالمية. وأكّدوا أن هذه السياسة ما كانت لتستمر “بدون “تواطؤ حلفائها”، أي الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وسويسرا.

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ودعا الناشطون.ات المؤيدون.ات للفلسطينيين برن إلى تغيير نهجها تجاه الشرق الأوسط من خلال إنهاء دعمها للدولة الإسرائيلية. وأكدوا أنه ينبغي على الحكومة أيضًا استئناف وزيادة تمويل الأونروا والاعتراف الفوري بدولة فلسطين، كما فعلت إسبانيا وأيرلندا والنرويج.