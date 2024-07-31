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الحكومة السودانية توافق على المشاركة في محادثات السلام في جنيف

نازحون ونازحات بسبب النزاع في السودان، بالقرب من خيامهم.نّ في ولاية سنار، 24 يوليو 2024.
EPA/STR

أعلنت الحكومة السودانية عن قبولها المشروط الدعوة لحضور محادثات السلام التي ترعاها الولايات المتحدة في جنيف، ممّا دفع إلى التفاؤل بأن تعزّز المحادثات الجهودَ الرامية إلى إنهاء الحرب المستمرة منذ 15 شهراً.

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Reuters/أم

وتتحالف الحكومة مع الجيش في حربه ضد قوات الدعم السريع شبه العسكرية. وقد تجنب الجيش المحاولات الأخيرة لاستئناف مفاوضات وقف إطلاق النار أو مفاوضات السلام، حيث يدعو الإسلاميون الذين يتمتعون بنفوذ في صفوفه إلى الحسم العسكري.

وستكون محادثات جنيف أول جهد كبير منذ أشهر، لحمل الجيش وقوات الدعم السريع على الجلوس معاً. وقد قبلت قوات الدعم السريع الدعوة الأمريكية بعد فترة وجيزة من اقتراحها الأسبوع الماضي.

وقالت وزارة الخارجية السودانية في بيان لها يوم الثلاثاء: ”قالت الحكومة (في ردها على الدعوة) إنها الطرف الأكثر اهتماماً بحفظ أرواح وكرامة الشعب السوداني، ولذا فإنها ستتعاون مع أي جهة تهدف إلى ذلك“.

وقد تسببت الحرب في أكبر أزمة إنسانية في العالم مع نزوح خُمس السكان، واحتمال حدوث مجاعة في جميع أنحاء البلاد. وكانت المحادثات السابقة التي عقدتها الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية في جدة قد انتهت دون التوصل إل

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وسيطرت قوات الدعم السريع، التي اشتبكت مع الجيش بشأن خطط دمج قواتها العام الماضي، على ثمانٍ من عواصم الولايات السودانية الثماني عشرة، بما في ذلك العاصمة الخرطوم، وتواصل توسّعها أكثر في جنوب شرق البلاد.

وجاء في البيان: ”أوضحت الحكومة أن أي مفاوضات قبل […] الانسحاب الكامل وإنهاء التمدد (من قبل قوات الدعم السريع) لن تكون مقبولة لدى الشعب السوداني“.

ومع ذلك، فقد طلبت أيضًا عقد اجتماعات مع مسؤولين أمريكيين لمناقشة جدول أعمال المحادثات.

وقال المبعوث الأمريكي الخاص، توم بيريلو، للصحفيين.ات يوم الاثنين، إن كلا الجانبين كانا متقبلين لعروض عقد اجتماعات قبل المحادثات الرسمية. وأضاف أنه تم إلغاء اجتماع كان من المقرّر عقده في العاصمة الفعلية للجيش في بورتسودان، ولكن من المأمول أن تتم إعادة جدولته.

وبحسب خبراء وخبيرات الأمم المتحدة، ومسؤولين.ات أمريكيين.ات، والجيش السوداني، فإن المملكة العربية السعودية ستشارك في استضافة المحادثات، وستضم مصر والإمارات العربية المتحدة، التي دعمت قوات الدعم السريع. وتنفي الإمارات العربية المتحدة ذلك.

وكان قائد الجيش عبد الفتاح البرهان قد تحدث مؤخرًا، ولأول مرة منذ اندلاع الحرب، عبر الهاتف مع الشيخ محمد بن زايد في اتصال هاتفي مع الشيخ محمد بن زايد.

وقال بيريلو: ”نعتقد في الواقع، أن وجود الإمارات العربية المتحدة في المحادثات يعطيها فرصة أفضل لأن تفضي إلى اتفاق سلام حقيقي، وأن يكون اتفاقًا يمكن تطبيقه“.

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