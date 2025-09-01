دبلوماسيون سابقون ينتقدون صمت سويسرا بشأن ما يحدث في غزة

أعاد دبلوماسيون سويسريون سابقون التأكيد على انتقاداتهم لموقف سويسرا من الحرب في قطاع غزة، والوضع في الضفة الغربية. وفي رسالة مفتوحة، دعوا حكومة بلادهم.نّ إلى اتخاذ إجراءات ملموسة.

في بداية شهر يونيو، وجّه هؤلاء الدبلوماسيون والدبلوماسيات بالفعل رسالة إلى وزير الخارجية ، إينياتسيو كاسيس، يدينون فيها “صمت وسلبية” سويسرا في مواجهة “جرائم الحرب” التي ارتكبتها إسرائيل في غزة. وأشاروا إلى أن تحليلات وزارة الخارجية كانت في الاتجاه الصحيح، لكن “سويسرا اكتفت بإصدار مجرّد تصريحات”، يلاحظ الممضون على الرسالة.

ونظرًا للتدهور الدراماتيكي في الوضع على الأرض، توجّه الدبلوماسيون السابقون هذه المرة رسالتهم إلى الحكومة الفيدرالية مباشرة. وفي غياب أي رد فعل من الحكومة الإسرائيلية وحركة حماس الفلسطينية، يقترح هؤلاء “أن تتخذ سويسرا إجراءات ملموسة، كما تفعل دول صديقة كثيرة”، وفق جاء في الرسالة.