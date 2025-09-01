The Swiss voice in the world since 1935
شؤون خارجية

دبلوماسيون سابقون ينتقدون صمت سويسرا بشأن ما يحدث في غزة

دبلوماسيون
دبلوماسيون سويسريون سابقون يدعون بلادهم لاتخاذ إجراءات ملموسة ضد ما يحدث في غزة والضفة الغربية إلى التحرك Keystone-SDA

أعاد دبلوماسيون سويسريون سابقون التأكيد على انتقاداتهم لموقف سويسرا من الحرب في قطاع غزة، والوضع في الضفة الغربية. وفي رسالة مفتوحة، دعوا حكومة بلادهم.نّ إلى اتخاذ إجراءات ملموسة.

في بداية شهر يونيو، وجّه هؤلاء الدبلوماسيون والدبلوماسيات بالفعل رسالة إلى وزير الخارجية ، إينياتسيو كاسيس، يدينون فيها “صمت وسلبية” سويسرا في مواجهة “جرائم الحرب” التي ارتكبتها إسرائيل في غزة. وأشاروا إلى أن تحليلات وزارة الخارجية كانت في الاتجاه الصحيح، لكن “سويسرا اكتفت بإصدار مجرّد تصريحات”، يلاحظ الممضون على الرسالة. 

 ونظرًا للتدهور الدراماتيكي في الوضع على الأرض، توجّه الدبلوماسيون السابقون هذه المرة رسالتهم إلى الحكومة الفيدرالية مباشرة. وفي غياب أي رد فعل من الحكومة الإسرائيلية وحركة حماس الفلسطينية، يقترح هؤلاء “أن تتخذ سويسرا إجراءات ملموسة، كما تفعل دول صديقة كثيرة”، وفق جاء في الرسالة.

الأكثر مناقشة

نقاش
يدير/ تدير الحوار: جانيس مافريس

أين ترى مستقبل قارتك؟

تعيش بعض مناطق العالم على وَعْدٍ بمستقبلٍ مشرق . لكن، كيف يبدو الواقع فعلاً؟

شارك في الحوار
33 إعجاب
24 تعليق
عرض المناقشة

نقاش
يدير/ تدير الحوار: كاتي رومي

هل بطاقة الهوية الإلكترونية متاحة في بلدك؟ برأيك، ما هي مزاياها؟ وما المخاوف التي قد تثيرها لديك؟

شارك.ي تجربتك: هل اعتمد بلد إقامتك بالفعل نظام الهوية الإلكترونية؟ وهل يسهّل ذلك حياتك اليومية؟

شارك في الحوار
8 إعجاب
11 تعليق
عرض المناقشة

نقاش
يدير/ تدير الحوار: مارك لويتينيغّر

ما هي تجربتك مع أزمة السكن وارتفاع أسعار العقارات؟

تواجه سويسرا أزمة سكن آخذة في التفاقم. برأيك، ما السبل الممكنة لتفادي هذه الأزمة؟

شارك في الحوار
60 إعجاب
66 تعليق
عرض المناقشة
مزيد من المناقشات

أخبار

وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش أعلن مؤخرًا عن خطط لبناء نحو 3,400 وحدة سكنية في المنطقة الواقعة بين القدس الشرقية ومستوطنة معاليه أدوميم.

شؤون خارجية

سويسرا ترفض مستوطنات إسرائيلية جديدة في الأراضي الفلسطينية

تم نشر هذا المحتوى على سويسرا ترفض خطط إسرائيل الهادفة إلى بناء آلاف الوحدات السكنية في الضفة الغربية الفلسطينية المحتلة.

طالع المزيدسويسرا ترفض مستوطنات إسرائيلية جديدة في الأراضي الفلسطينية
تأجيل المفاوضات حول اتفاق النفايات البلاستيكية في جنيف

خيبة أمل سويسرية بعد فشل التوصل إلى اتفاق للحد من التلوث البلاستيكي

تم نشر هذا المحتوى على لن تتمكن سويسرا من إبرام اتفاق جنيف للحد من التلوث البلاستيكي. صباح الجمعة، أعرب كبير المفاوضين فيليكس فيرتلي عن خيبة أمل وفد بلاده.

طالع المزيدخيبة أمل سويسرية بعد فشل التوصل إلى اتفاق للحد من التلوث البلاستيكي
رئيسة سويسرا كارين كيلرـ سوتر، ووزير الاقتصاد غي بارمولان خلال زيارتهما إلى واشنطن مساء الثلاثاء، لتقديم عرض جديد إلى الإدارة الأمريكية، في محاولة لدرء فرض الرسوم الجمركية الأمريكية في اللحظات الأخيرة.

سياسة التجارة

بدء سريان رسوم جمركية أمريكية بنسبة 39% على الواردات السويسرية

تم نشر هذا المحتوى على الرسوم الجمركية الأمريكية تدخل حيز التنفيذ رغم المساعي السويسرية في اللحظات الأخيرة.

طالع المزيدبدء سريان رسوم جمركية أمريكية بنسبة 39% على الواردات السويسرية
رسوم ترامب الجمركية تزيد من احتمالات العودة إلى أسعار الفائدة السلبية في سويسرا

أماكن العمل

الرسوم الجمركية الأمريكية تعزز فرص العودة إلى الفائدة السلبية في سويسرا

تم نشر هذا المحتوى على رسوم ترامب تهدد نمو الاقتصاد السويسري وقد .تدفع أسعار الفائدة إلى ما دون الصفر

طالع المزيدالرسوم الجمركية الأمريكية تعزز فرص العودة إلى الفائدة السلبية في سويسرا
مونيكا شموتس رئيسة قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في وزارة الخارجية الفدرالية.

شؤون خارجية

وزارة الخارجية السويسرية: حل الدولتين هو السبيل لتحقيق السلام في الشرق الأوسط

تم نشر هذا المحتوى على جدّدت سويسرا تأكيدها على ضرورة التوصّل إلى حل الدولتين كسبيل وحيد لتحقيق السلام والاستقرار في الشرق الأوسط. .

طالع المزيدوزارة الخارجية السويسرية: حل الدولتين هو السبيل لتحقيق السلام في الشرق الأوسط
متظاهرون

جنيف الدولية

نشطاء يشوهون بطلاء أحمر واجهة بعثة إسرائيل لدى الأمم المتحدة في جنيف.

تم نشر هذا المحتوى على في وقت متأخر من يوم الخميس، هاجم متظاهرون مؤيدون للفلسطينيين البعثة الدائمة لإسرائيل لدى الأمم المتحدة في جنيف. وسكبوا الطلاء الأحمر على مدخل المبنى.

طالع المزيدنشطاء يشوهون بطلاء أحمر واجهة بعثة إسرائيل لدى الأمم المتحدة في جنيف.

