دبلوماسيون سابقون ينتقدون صمت سويسرا بشأن ما يحدث في غزة

أسطورة التنس روجيه فيدرر يدخل رسمياً نادي الأثرياء
تم نشر هذا المحتوى على
26 أغسطس 2025
انضم أسطورة التنس السويسري روجيه فيدرر إلى قائمة الرياضيين الذين راكموا ثروة تتجاوز المليار دولار.
جنيف الدولية
لأول مرة.. تأكيد أممي رسمي بوقوع مجاعة في غزة
تم نشر هذا المحتوى على
22 أغسطس 2025
الأمم المتحدة تعلن رسميا عن حدوث مجاعة في جزء من قطاع غزة، وذلك وفقًا لنظام التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي.
شؤون خارجية
سويسرا ترفض مستوطنات إسرائيلية جديدة في الأراضي الفلسطينية
تم نشر هذا المحتوى على
19 أغسطس 2025
سويسرا ترفض خطط إسرائيل الهادفة إلى بناء آلاف الوحدات السكنية في الضفة الغربية الفلسطينية المحتلة.
خيبة أمل سويسرية بعد فشل التوصل إلى اتفاق للحد من التلوث البلاستيكي
تم نشر هذا المحتوى على
15 أغسطس 2025
لن تتمكن سويسرا من إبرام اتفاق جنيف للحد من التلوث البلاستيكي. صباح الجمعة، أعرب كبير المفاوضين فيليكس فيرتلي عن خيبة أمل وفد بلاده.
سياسة التجارة
بدء سريان رسوم جمركية أمريكية بنسبة 39% على الواردات السويسرية
تم نشر هذا المحتوى على
07 أغسطس 2025
الرسوم الجمركية الأمريكية تدخل حيز التنفيذ رغم المساعي السويسرية في اللحظات الأخيرة.
أماكن العمل
الرسوم الجمركية الأمريكية تعزز فرص العودة إلى الفائدة السلبية في سويسرا
تم نشر هذا المحتوى على
05 أغسطس 2025
رسوم ترامب تهدد نمو الاقتصاد السويسري وقد .تدفع أسعار الفائدة إلى ما دون الصفر
شؤون خارجية
وزارة الخارجية السويسرية: حل الدولتين هو السبيل لتحقيق السلام في الشرق الأوسط
تم نشر هذا المحتوى على
31 يوليو 2025
جدّدت سويسرا تأكيدها على ضرورة التوصّل إلى حل الدولتين كسبيل وحيد لتحقيق السلام والاستقرار في الشرق الأوسط. .
جنيف الدولية
نشطاء يشوهون بطلاء أحمر واجهة بعثة إسرائيل لدى الأمم المتحدة في جنيف.
تم نشر هذا المحتوى على
25 يوليو 2025
في وقت متأخر من يوم الخميس، هاجم متظاهرون مؤيدون للفلسطينيين البعثة الدائمة لإسرائيل لدى الأمم المتحدة في جنيف. وسكبوا الطلاء الأحمر على مدخل المبنى.
منظمات جنيف
اللجنة الدولية للصليب الأحمر تخفّض ميزانيتها بنسبة 17%
تم نشر هذا المحتوى على
09 يوليو 2025
يتعيّن على اللجنة الدولية للصليب الأحمر خفض ميزانيتها بنسبة 17% بحلول نهاية العام.
منظمات جنيف
الحكومة السويسرية تأمر بحل “مؤسسة غزة الإنسانية” في جنيف
تم نشر هذا المحتوى على
02 يوليو 2025
السلطات السويسرية تحل "مؤسسة غزة الإنسانية" المدعومة من الولايات المتحدة في جنيف.
