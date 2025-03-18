سويسرا تتعهد بتقديم 60 مليون فرنك كمساعدات إنسانية لسوريا

رئيسة الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون، باتريسيا دانزي. Keystone-SDA

تعهدت سويسرا بتقديم 60 مليون فرنك كمساعدات إنسانية لسوريا.

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سافرت باتريسيا دانزي، رئيسة الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون (SDC)، أمس الاثنين إلى بروكسل للمشاركة في مؤتمر بروكسل التاسع حول سوريا.

أفادت دانزي، خلال حديثها مع وكالة الأنباء السويسرية كيستون-SDA على هامش المؤتمر، بأن هذه الأموال ستُستخدم لدعم الشعب السوري داخل سوريا وفي الدول المجاورة.

وأشارت إلى أن العديد من العائدين والعائدات إلى سوريا يواجهون نقصًا في جميع المتطلبات الأساسية مثل المنازل والمدارس ومرافق الرعاية الصحية، مؤكدةً أن المؤتمر ينبغي أن يكون جزءًا من الحل.

وجاء انعقاد المؤتمر بعد حوالي ثلاثة أشهر من هروب الرئيس السوري بشار الأسد من البلاد. وللمرة الأولى، شارك ممثلون وممثلات عن الحكومة السورية في المباحثات ضمن هذا المؤتمر.

مثّل سوريا في المؤتمر وزير الخارجية المؤقت، أسعد حسن الشيباني، الذي أعرب عن شكره للمساعدات المقدمة حتى الآن، ودعا إلى مزيد من الاستثمارات في بلاده.