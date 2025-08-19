سويسرا ترفض مستوطنات إسرائيلية جديدة في الأراضي الفلسطينية

وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش أعلن مؤخرًا عن خطط لبناء نحو 3,400 وحدة سكنية في المنطقة الواقعة بين القدس الشرقية ومستوطنة معاليه أدوميم. Copyright 2025 The Associated Press. All Rights Reserved

2دقائق

Keystone-SDA/م.ا انظر 1 لغة أخرى English en Switzerland rejects new Israeli settlements in Palestinian territory الأصلي طالع المزيدSwitzerland rejects new Israeli settlements in Palestinian territory

قالت الحكومة السويسرية إنها ترفض خطط الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو لبناء آلاف الوحدات السكنية في الضفة الغربية المحتلة، شرق القدس.

المزيد

المزيد للاشتراك في العرض الصحفي الأسبوعي اشترك.ي الآن في النشرة الإخبارية واحصل.ي على أبرز تحليلات الصحف السويسرية لآخر المستجدات في العالم العربي! طالع المزيدللاشتراك في العرض الصحفي الأسبوعي

وذكرت وزارة الخارجية السويسرية في بيان نُشر يوم الجمعة الماضي على منصة إكس أن “هذه المشاريع تنتهك القانون الدولي، وتقوّض حل الدولتين، وتؤجج التوترات”.

وكان وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش قد أعلن مؤخرًا عن خطط لبناء نحو 3،400 وحدة سكنية في المنطقة الواقعة بين القدس الشرقية ومستوطنة معاليه أدوميم.

وتُعد هذه المنطقة من أكثر النقاط حساسية في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، إذ إن تطويرها سيؤدي عمليًا إلى تقسيم الضفة الغربية إلى قسمين، قسم شمالي وآخر جنوبي، ما يجعل من الصعب للغاية – إن لم يكن مستحيلًا – إقامة دولة فلسطينية مستقبلية ذات أراضٍ متواصلة جغرافيًا.

وخلال حرب الأيام الستة عام 1967، سيطرت إسرائيل على الضفة الغربية والقدس الشرقية، إلى جانب أراضٍ أخرى. ويعيش اليوم أكثر من 700 ألف مستوطن يهودي بين نحو ثلاثة ملايين فلسطيني. ووفقًا للقانون الدولي، تُعتبر هذه المستوطنات غير شرعية.

المزيد

المزيد جنيف الدولية هل مازال لدور الأمم المتحدة من معنى في الشرق الأوسط؟ تم نشر هذا المحتوى على الأمم المتحدة لم تعد في قلب المفاوضات الرامية إلى إيجاد حل للصراع في الشرق الأوسط. لكن هذا لا يعني أنها غير ذات صلة بالأزمة هناك. طالع المزيدهل مازال لدور الأمم المتحدة من معنى في الشرق الأوسط؟