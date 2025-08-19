سويسرا ترفض مستوطنات إسرائيلية جديدة في الأراضي الفلسطينية
قالت الحكومة السويسرية إنها ترفض خطط الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو لبناء آلاف الوحدات السكنية في الضفة الغربية المحتلة، شرق القدس.
وذكرت وزارة الخارجية السويسرية في بيان نُشر يوم الجمعة الماضي على منصة إكس أن “هذه المشاريع تنتهك القانون الدولي، وتقوّض حل الدولتين، وتؤجج التوترات”.
وكان وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش قد أعلن مؤخرًا عن خطط لبناء نحو 3،400 وحدة سكنية في المنطقة الواقعة بين القدس الشرقية ومستوطنة معاليه أدوميم.
وتُعد هذه المنطقة من أكثر النقاط حساسية في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، إذ إن تطويرها سيؤدي عمليًا إلى تقسيم الضفة الغربية إلى قسمين، قسم شمالي وآخر جنوبي، ما يجعل من الصعب للغاية – إن لم يكن مستحيلًا – إقامة دولة فلسطينية مستقبلية ذات أراضٍ متواصلة جغرافيًا.
وخلال حرب الأيام الستة عام 1967، سيطرت إسرائيل على الضفة الغربية والقدس الشرقية، إلى جانب أراضٍ أخرى. ويعيش اليوم أكثر من 700 ألف مستوطن يهودي بين نحو ثلاثة ملايين فلسطيني. ووفقًا للقانون الدولي، تُعتبر هذه المستوطنات غير شرعية.
