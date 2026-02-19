سويسرا تشارك بصفة مراقب في اجتماع مجلس السلام الذي أطلقه ترامب

أطلق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجلس السلام خلال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس في شهر يناير الماضي. Keystone-SDA

ستحضر سويسرا الاجتماع الافتتاحي لمجلس السلام في واشنطن يوم الخميس بصفة مراقب. وتهتم سويسرا بدعم جهود إعادة الإعمار في غزة. لكن مسألة العضوية لم تُحسم بعد.

“ستمثّل سويسرا مونيكا شموتز كيرغوز، رئيسة قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في [وزارة الخارجية]، ورالف هيكنر، السفير السويسري في واشنطن”، حسبما صرّحت به الوزارة لوكالة أنباء كيستون-إس دي إيه.

وأضافت الوزارة: “ستنظر الحكومة الفدرالية، السلطة التنفيذية، في مسألة انضمام سويسرا رسميًا إلى مجلس السلام في وقت لاحق”.

وسيركّز الاجتماع الأول لمجلس السلام على الوضع في قطاع غزة وإعادة إعماره. ومن خلال مشاركتها، “تؤكّد سويسرا مجدّدًا دعمها لخطة الولايات المتحدة للسلام في غزة ولقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2803، الذي يؤيد ‘الخطة الشاملة لإنهاء النزاع في غزة’ التي قدّمتها الولايات المتحدة”، وفقًا لوزارة الخارجية.

وتعتزم الوزارة “تعزيز الاتصالات مع صانعي.ات القرار في الإدارة الأمريكية والمشاركين.ات الآخرين.ات في قضايا الشرق الأوسط”. وتعتقد أن وجودها “سيضع سويسرا في دورها التقليدي كميسّر.ة ووسيط.ة لصالح السلام”.

الاتحاد الأوروبي أكثر حذرًا

من جانبه، أعلن الاتحاد الأوروبي يوم الاثنين أنه سيرسل مندوبًا.ة بصفة مراقب.ة إلى هذا الاجتماع الافتتاحي، لكنه لن ينضم إلى المنظمة. وقد شكّك الاتحاد الأوروبي في حوكمة المجلس، و”توافقه مع ميثاق الأمم المتحدة”.

ويُذكر أن مجلس السلام، الذي أُطلق رسميًا في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس في يناير، يترأسه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ويجب على الدول الراغبة في أن تصبح أعضاء دائمين دفع رسوم قدرها مليار دولار (770 مليون فرنك سويسري).

ولقد وُضع تصوّر المجلس من أجل إنهاء الحرب في غزة، لكن ميثاقه يمنحه هدفًا أوسع بكثير يتمثّل في حلّ النزاعات المسلّحة في جميع أنحاء العالم.

