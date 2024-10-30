وزير الخارجية السويسري يدعو إلى وقف إطلاق النار في الشرق الأوسط

دعا وزير الخارجية السويسري إينياتسيو كاسيس إلى وقف إطلاق النار في الشرق الأوسط خلال اجتماع مجلس الأمن الدولي في نيويورك يوم الثلاثاء الماضي. Keystone-SDA

دعا وزير الخارجية السويسري، إينياتسيو كاسيس، إلى وقف دوامة العنف في الشرق الأوسط خلال اجتماع مجلس الأمن الدولي في نيويورك أمس الثلاثاء.

1دقيقة

Keystone-SDA/م.ا أنظر 2 لغات أخرى English en Swiss foreign minister calls for Middle East ceasefire طالع المزيدSwiss foreign minister calls for Middle East ceasefire

Deutsch de Cassis ruft zum Waffenstillstand im Nahen Osten auf الأصلي طالع المزيدCassis ruft zum Waffenstillstand im Nahen Osten auf

وشدد إينياتسيو كاسيس على أن مجلس الأمن اعتمد أربعة قرارات منذ الهجمات الإرهابية ضد إسرائيل في 7 أكتوبر 2023. وتطالب هذه القرارات بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الرهائن، ووقف إطلاق النار في غزة، والامتثال للقانون الدولي، وحماية السكان المدنيين، ووصول المساعدات الإنسانية دون عوائق.

المزيد

المزيد الاشتراك في النشرة الإخبارية اشترك.ي في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك طالع المزيدالاشتراك في النشرة الإخبارية

وأكد وزير الخارجية السويسري أنه من غير المقبول عدم تنفيذ أي من هذه القرارات، داعياً إلى وقف فوري لإطلاق النار.

وبما أن سويسرا تتولى رئاسة مجلس الأمن هذا الشهر، فقد ترأس كاسيس النقاش حول الوضع في الشرق الأوسط، والذي يمكن لجميع أعضاء الأمم المتحدة المشاركة فيه.