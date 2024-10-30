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وزير الخارجية السويسري يدعو إلى وقف إطلاق النار في الشرق الأوسط

في مجلس الأمن الدولي في نيويورك، دعا وزير الخارجية السويسري إينياتسيو كاسيس إلى وقف دوامة العنف في الشرق الأوسط.
دعا وزير الخارجية السويسري إينياتسيو كاسيس إلى وقف إطلاق النار في الشرق الأوسط خلال اجتماع مجلس الأمن الدولي في نيويورك يوم الثلاثاء الماضي. Keystone-SDA

دعا وزير الخارجية السويسري، إينياتسيو كاسيس، إلى وقف دوامة العنف في الشرق الأوسط خلال اجتماع مجلس الأمن الدولي في نيويورك أمس الثلاثاء.

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Keystone-SDA/م.ا

وشدد إينياتسيو كاسيس على أن مجلس الأمن اعتمد أربعة قرارات منذ الهجمات الإرهابية ضد إسرائيل في 7 أكتوبر 2023. وتطالب هذه القرارات بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الرهائن، ووقف إطلاق النار في غزة، والامتثال للقانون الدولي، وحماية السكان المدنيين، ووصول المساعدات الإنسانية دون عوائق.

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وأكد وزير الخارجية السويسري أنه من غير المقبول عدم تنفيذ أي من هذه القرارات، داعياً إلى وقف فوري لإطلاق النار.

وبما أن سويسرا تتولى رئاسة مجلس الأمن هذا الشهر، فقد ترأس كاسيس النقاش حول الوضع في الشرق الأوسط، والذي يمكن لجميع أعضاء الأمم المتحدة المشاركة فيه.

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