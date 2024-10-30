وزير الخارجية السويسري يدعو إلى وقف إطلاق النار في الشرق الأوسط

وشدد إينياتسيو كاسيس على أن مجلس الأمن اعتمد أربعة قرارات منذ الهجمات الإرهابية ضد إسرائيل في 7 أكتوبر 2023. وتطالب هذه القرارات بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الرهائن، ووقف إطلاق النار في غزة، والامتثال للقانون الدولي، وحماية السكان المدنيين، ووصول المساعدات الإنسانية دون عوائق.
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تزايد أعداد اللاجئين الشباب في سويسرا الملتحقين بالتدريب المهني
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أكثر من نصف اللاجئات واللاجئين والأشخاص المقبولين مؤقتًا، ممن تتراوح أعمارهم وأعمارهن بين 16 و25 عامًا يتلقون الآن تدريبًا مهنيًا، وهي نسبة تزيد بشكل ملحوظ عمّا كان عليه الوضع قبل خمس سنوات.
أنطونيو غوتيريش يدين خطة إسرائيلية تهدف إلى تصنيف الأونروا منظمة إرهابية
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الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يعبّر عن معارضته الشديدة للقانون الذي اقترحه البرلمان الإسرائيلي والذي يصنف وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين.ات الفلسطينيين.ات (الأونروا) كمنظمة إرهابية.
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