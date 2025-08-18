شرطة دبي تسترجع ماسة وردية نادرة جدا بعدما سُرقت

أحبطت القيادة العامة لشرطة دبي جريمة سرقة ماسة وردية نادرة جدا على مستوى العالم، تبلغ قيمتها السوقية 25 مليون دولار أميركي، بحسب ما أعلنت السلطات في الإمارات الإثنين.

وأوضحت شرطة دبي أن العصابة، المكونة من 3 أشخاص من جنسية آسيوية، خططت للعملية لأكثر من عام، وكانت تستعد لشحن الماسة إلى دولة آسيوية بعد النجاح في سرقتها.

ونشر المكتب الإعلامي لحكومة دبي فيديو للشرطة أكّدت فيه إلقاء القبض على السارقين في أقل من 8 ساعات، ثم إعادة الماسة إلى صاحبها.

وشرح فيديو الشرطة أن تاجر الماس جلب الماسة الوردية من دولة أوروبية إلى دبي لبيعها في محل المجوهرات الخاص به، فيما كان أفراد العصابة يُتابعون وصولها، ثم عملوا على استدراجه واستولوا عليها في النهاية.

