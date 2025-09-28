شركة إماراتية تزوّد أكثر من ربع مليون منزل في تشاد بالكهرباء النظيفة

أعلنت “غلوبال ساوث يوتيليتيز” الإماراتية التابعة لشركة “ريسورسز إنفستمنت” في أبوظبي، عن تزويد نحو 274 ألف منزل في تشاد بالكهرباء النظيفة، وفق ما أفادت وكالة أنباء الإمارات (وام) الأحد.

ويتم ذلك عبر محطة “نور تشاد” للطاقة الشمسية بقدرة 50 ميغاواط التي دُشنت الأحد في العاصمة نجامينا، وتُعد المحطة “أول مشروع من نوعه بهذا الحجم في البلاد”، بحسب “وام”، التي أوضحت أنه من المتوقع أن تسهم في خفض أكثر من 1,36 مليون طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون طوال فترة تشغيلها.

وحضر الافتتاح محمد أحمد الحبو وزير الدولة والأمين العامة لرئاسة الجمهورية في تشاد، إلى جانب العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة “غلوبال ساوث يوتيليتيز” علي الشمري، وسفير الإمارات لدى تشاد وسعادة راشد الشامسي.

