صندوق قطر السيادي يستثمر 500 مليون دولار في شركة تعدين كندية

afp_tickers

2دقائق

أعلن جهاز قطر للاستثمار الأربعاء عن استثمار بقيمة 500 مليون دولار أميركي في شركة إيفانهو ماينز الكندية، التي تُطوّر مشاريع تعدين في افريقيا جنوب الصحراء.

وأضاف الجهاز في بيان أن الصندوق السيادي القطري سيمتلك نحو 4% من أسهم شركة إيفانهو ماينز بعد إتمام الاستثمار.

صرح الرئيس التنفيذي لصندوق قطر محمد سيف السويدي بأن الاستثمار سيدعم شركة إيفانهو “في إيجاد وتطوير وتوفير المعادن الأساسية اللازمة للتحول العالمي في مجال الطاقة والتكنولوجيا المتطورة بشكل مستدام”.

وأوضح روبرت فريدلاند المدير التنفيذي لشركة مناجم إيفانهو أن الاستثمار يُمثل دعمًا لجهود الشركة “لتكون موردا رائدا للمعادن الأساسية التي ستقود عملية التحول الكهربائي في الاقتصاد العالمي وتطوير البنية التحتية الجديدة للطاقة ونمو التقنيات المتقدمة” بما في ذلك الذكاء الاصطناعي.

تشمل المشاريع الرئيسية لشركة إيفانهو ماينز ومقرها فانكوفر، منجم كاموا-كاكولا للنحاس ومنجم كيبوشي للزنك والنحاس في جمهورية الكونغو الديموقراطية ومنجم بلاتريف في جنوب افريقيا المقرر أن يبدأ الإنتاج عام 2025.

كما تُجري الشركة الكندية مشاريع استكشاف النحاس في جمهورية الكونغو الديموقراطية وأنغولا وزامبيا وكازاخستان.

سب/ليل/ص ك