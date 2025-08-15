عائلة رهينة نيبالي في غزة تطالب بعودته

بعد مرور حوالى عامين من دون معلومات عن مصير النيبالي بيبين جوشي الذي خُطف أثناء هجوم حركة حماس على الدولة العبرية، جاءت عائلته إلى إسرائيل للمطالبة بإطلاق سراحه.

لم تكن العائلة التي تقطن في منطقة نائية في غرب النيبال، تعرف شيئا عن النزاع الإسرائيلي الفلسطيني، لدرجة أنّ شقيقة جوشي قالت إنّها لم تعلم ما هي حماس قبل اختطافه.

منذ الأيام الأولى للحرب، لم تظهر أي مؤشرات على أنّ بيبين لا يزال على قيد الحياة، إلا أنّ شقيقته ووالدته استحصلتا على جوازي سفر وغادرتا بلدهما لأول مرّة للضغط من أجل عودته.

وقالت بوشبا جوشي (18 عاما) لوكالة فرانس برس أثناء إقامتها في فندق في تل أبيب، “قررت المجيء إلى هنا لرفع صوتي من أجل أخي”.

وأضافت “قليل من الناس يعرفون عن احتجازه، لذا من فضلكم لا تنسوه”، واصفة شقيقها بأنّه “طالب بريء ذهب إلى إسرائيل فقط من أجل التعلّم”.

بيبين، الذي كان يبلغ من العمر 22 عاما عند اختطافه، وصل إلى جنوب إسرائيل للعمل في مزرعة قبل أسابيع قليلة من تنفيذ حماس هجومها في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، الذي أشعل فتيل الحرب المدمّرة في غزة.

في كيبوتس ألوميم حيث كان يقيم، قُتل 22 عاملا زراعيا أجنبيا في الهجوم، عشرة منهم من النيبال و12 من تايلاند.

ويعدّ بيبين واحدا من أربعة رهائن أجانب ما زالوا محتجزين لدى حماس، أُعلن عن مقتل ثلاثة منهم.

والإثنين، قالت إسرائيل إنّ “هناك قلقا شديدا على سلامته”.

– “حطّم قلوبنا” –

قالت بوشبا إنّها لم تتلقَّ أي معلومات عن شقيقها منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2023.

في ذلك الشهر، نشر الجيش الإسرائيلي ما قال إنّها صور من مستشفى في غزة تُظهر “مدنيا نيباليا” لم يذكر اسمه كان يتم نقله من قبل مسلّحين داخل المنشأة الطبية في يوم الهجوم.

واحتُجز أكثر من 20 أجنبيا، معظمهم من التايلانديين، كرهائن خلال هجوم حماس. ولكن منذ ذلك الحين، أُطلق سراح معظمهم خلال هدنتين قصيرتي الأمد.

ومن بين 251 رهينة تم احتجازهم خلال هجوم العام 2023، لا يزال 49 في غزة، 27 منهم يقول الجيش إنهم لقوا حتفهم.

وقالت بوشبا إن سماع ما عايشه بعض الرهائن المفرَج عنهم، أثناء احتجازهم، دفعها إلى اتخاذ قرار الذهاب إلى إسرائيل.

وأضافت أنّ الدافع الأخير وراء هذه الخطوة تمثّل في مقاطع الفيديو الأخيرة التي نشرتها حركتا حماس والجهاد الإسلامي والتي أظهرت الرهينتين روم براسلافسكي وإيفاتار ديفيد وهما في حالة من الهزال والضعف.

وتابعت “رأينا الفيديو معا وحطّم قلوبنا”.

وقالت “أمي بكت كثيرا في ذلك اليوم، وحتى أبي بكى كثيرا… لم نأكل شيئا يومها”.

وأشارت بوشبا إلى أنّ العائلة التقت مع الحكومة النيبالية في مناسبات عدة لمناقشة محنة شقيقها، لكنّها لم تحصل على أي نتائج.

وفي وقت سابق من هذا العام، قالت وزارة الخارجية النيبالية إنّ الحكومة تواصلت مع قادة دوليين “للمطالبة بالإفراج عنه”.

– “سنلتقي يوما ما” –

وصلت بوشبا ووالدتها بادما (46 عاما) إلى إسرائيل الإثنين في رحلة لمدّة عشرة أيام تشمل زيارة ألوميم حيث يقول أصدقاء بيبين إنّه أنقذ حياتهم بإلقاء قنبلة يدوية على المهاجمين الذين اقتحموا الكيبوتس.

وقالت “عندما رأيت المكان الذي اختُطف منه أخي، تأثّرت كثيرا وشعرت بثقل في قلبي”.

ووصفت بوشبا شقيقها الوحيد بأنّه “يحب مساعدة الآخرين كثيرا ولطيف” ويحب لعب كرة القدم والتعرّف على أشخاص جدد وكتابة أغاني الراب والعزف على الغيتار.

ومن المتوقع أن تلتقي عائلة جوشي أثناء الزيارة، مسؤولين إسرائيليين وعائلات رهائن آخرين.

وشكرت بوشبا الحكومة الإسرائيلية على دعمها، كما حثّتها على “التفكير في حياة الرهائن”.

وخاطبت بوشبا شقيقها، قائلة “من فضلك لا تفقد الأمل”. وأضافت “جميعنا معك… وأنا أفعل هنا كل ما في وسعي.. سنلتقي يوما ما ونراك قريبا، أنا أعلم أنّك شجاع جدا”.

