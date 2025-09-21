The Swiss voice in the world since 1935
جنيف الدولية
الدبلوماسية السويسرية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
المجتمع المسن
ثقافة
مستقبل العمل
الديموغرافيا
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

عبدالله بن زايد يرأس وفد الإمارات في الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

يرأس نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وفد الإمارات المشارك في الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي تُعقد بين 22 و29 أيلول/سبتمبر في نيويورك، وفق ما أفادت وكالة أنباء الإمارات (وام).

وأشارت “وام” إلى أن وفد الإمارات يشارك إلى جانب الدول الأعضاء والمسؤولين في الأمم المتحدة والشركاء المعنيين في مناقشات تركّز على التحديات العالمية الملحّة، وسبل تعزيز العمل الدولي الجماعي لإيجاد حلول مشتركة لها، وسبل مواجهة التهديدات الدولية للسلام والأمن.

وأكّد عبدالله بن زايد أن “التعاون الدولي يشكّل ركيزة أساسية لمعالجة التحديات العالمية الراهنة وإيجاد حلول مستدامة لها، مشددا على التزام دولة الإمارات بدعم الجهود المشتركة لبناء عالم أكثر سلاما واستدامة وشمولية”، بحسب ما نقلت “وام”.

م ل

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: بنيامين فون فيل

هل تثقون بقدرة بلادكم على الصمود في وجه أعداء الديمقراطية؟

الديمقراطيات تواجه تحديات من الداخل والخارج. كيف تقيّمون مؤسسات بلدكم؟

شارك في الحوار
4 إعجاب
36 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: كاتي رومي

هل بطاقة الهوية الإلكترونية متاحة في بلدك؟ برأيك، ما هي مزاياها؟ وما المخاوف التي قد تثيرها لديك؟

شارك.ي تجربتك: هل اعتمد بلد إقامتك بالفعل نظام الهوية الإلكترونية؟ وهل يسهّل ذلك حياتك اليومية؟

شارك في الحوار
27 إعجاب
37 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: جانيس مافريس

هل لاحظت حدوث تغييرات في حياتك نتيجة القواعد التجارية الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة؟

برأيك، كيف يمكن أن تؤثر سياسة الرسوم الجمركية الأمريكية على حياتك؟ .

شارك في الحوار
26 إعجاب
24 تعليق
عرض المناقشة
مزيد من المناقشات

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية