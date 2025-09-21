عبدالله بن زايد يرأس وفد الإمارات في الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة

يرأس نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وفد الإمارات المشارك في الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي تُعقد بين 22 و29 أيلول/سبتمبر في نيويورك، وفق ما أفادت وكالة أنباء الإمارات (وام).

وأشارت “وام” إلى أن وفد الإمارات يشارك إلى جانب الدول الأعضاء والمسؤولين في الأمم المتحدة والشركاء المعنيين في مناقشات تركّز على التحديات العالمية الملحّة، وسبل تعزيز العمل الدولي الجماعي لإيجاد حلول مشتركة لها، وسبل مواجهة التهديدات الدولية للسلام والأمن.

وأكّد عبدالله بن زايد أن “التعاون الدولي يشكّل ركيزة أساسية لمعالجة التحديات العالمية الراهنة وإيجاد حلول مستدامة لها، مشددا على التزام دولة الإمارات بدعم الجهود المشتركة لبناء عالم أكثر سلاما واستدامة وشمولية”، بحسب ما نقلت “وام”.

