عشرات القتلى بعد أمطار غزيرة في النيبال والهند

استمرت عمليات الإنقاذ في ظروف صعبة الاثنين في المناطق النائية في النيبال والهند بعد أمطار غزيرة وانهيارات أرضية مميتة خلال السبت والأحد أسفرت عن مقتل أكثر من 70 شخصا وخلفت أضرارا جسيمة. 

ووفقا لأحدث التقارير الرسمية، تسببت هذه العاصفة المطرية العنيفة في مصرع 46 شخصا على الأقل في النيبال و28 شخصا في أقصى شمال شرق الهند، في تلال دارجيلنغ، بزيادة نحو عشرة قتلى عن الحصيلة السابقة في المنطقتين.

تتكرر الظواهر الجوية المتطرفة في جنوب آسيا خلال موسم الرياح الموسمية، بين حزيران/يونيو وأيلول/سبتمبر، لكن العلماء يرون أن تغير المناخ يُفاقم من حدتها وتأثيرها. 

في النيبال، تمكنت فرق الإنقاذ من الوصول إلى منطقة إيلام في شرق البلاد والتي اجتاحتها انهيارات أرضية أسفرت عن مقتل 37 شخصا. 

وقال المسؤول في شرطة المنطقة لاكشمي بهانداري لوكالة فرانس برس “اضطررنا إلى السير لمسافات طويلة عبر التلال، ونصب الحبال لعبور الأنهار المتدفقة… الآن وقد توقف المطر، يُمكننا التركيز على إيصال الإمدادات وإنقاذ القرويين”. 

وعلى الجانب الآخر من الحدود، في ولاية البنغال الغربية الهندية، أعلنت السلطات الاثنين تسجيل 28 حالة وفاة على الأقل في حين ما زال نحو عشرة أشخاص مفقودين، معظمهم في مزارع الشاي في دارجيلنغ. 

وقال براوين براكاش، المسؤول في شرطة الولاية لوكالة فرانس برس “تم الإبلاغ عن انهيارات أرضية في 35 موقعا مختلفا … دُمر أكثر من مئة منزل”. 

وتوقع أن “يرتفع عدد الضحايا عندما يصل رجال الإنقاذ إلى المناطق النائية”.

وقالت أنيتا ثابا، وهي بائعة تبلغ 35 عاما ولم تكن في منزلها وقت الكارثة، لوكالة فرانس برس “انهار منزلي كبيت من ورق. المياه جرفت كل شيء”. 

فاجأت العاصفة مئات السياح الذين كانوا يزورون مزارع الشاي، وبدأ إجلاؤهم، بعضهم على ظهور الأفيال. 

وقال أحدهم ويُدعى سوراف بايل ويبلغ 65 عاما، وكان يقيم في فندق، لوكالة فرانس برس “عندما استيقظنا صباح الأحد، كان الطريق قد اختفى … ننتظر بفارغ الصبر المغادرة”.

شهد موسم الرياح الموسمية الحالي زيادة ملحوظة في هطول الأمطار، وهو ما يُسجَّل عادة في هذا الوقت من العام. وقد تسبب ذلك في سقوط العديد من الضحايا عدا عن أضرار جسيمة في العديد من دول المنطقة، بما فيها الهند وباكستان.

