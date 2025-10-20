عطل في نظام أمازون للحوسبة السحابية يشل لساعات جزءا من الإنترنت العالمي

تعذّر الوصول إلى الكثير من المواقع والألعاب والتطبيقات الإلكترونية الشهيرة، بينها سنابتشات وفورتنايت، لساعات الاثنين بعد انقطاع خدمة “أمازون ويب سيرفيسز” (AWS) للحوسبة السحابية، في الولايات المتحدة، في دليل جديد على اعتماد الشركات العالمية على عمالقة التكنولوجيا الأميركيين.

فقد توقفت الاثنين خدمات إلكترونية عالمية وتطبيقات أساسية في الحياة اليومية لملايين الأشخاص، بينها موقعا “اير بي ان بي” لخدمات الحجوزات و”ريديت” للمناقشات المجتمعية، فضلا عن لعبتي الفيديو الإلكترونيتين الشهيرتين “روبلوكس” و”برول ستارز”.

في المملكة المتحدة، قال ناطق باسم مصرف “لويدز” إن بعض خدماته تأثرت “بمشاكل تتعلق بخدمات أمازون ويب سيرفيسز” منصة أمازون للحوسبة السحابية.

كذلك، أوضحت “كوين بيس”، إحدى أكبر منصات تداول العملات الرقمية، لوكالة فرانس برس أنها “واجهت مشكلات بسبب انقطاع خدمة أمازون ويب سيرفيسز”. وعبر منصة إكس، قالت الشركة إنها رصدت “علامات أولى على التعافي” عند التاسعة والنصف صباحا بتوقيت غرينيتش.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة “بربليكسيتي” أرافيند سرينيفاس عبر منصة إكس إن خدمات شركة الذكاء الاصطناعي الناشئة التي تتخذ مقرا في كاليفورنيا “غير متوافرة حاليا”. وأضاف “المشكلة ناجمة عن عطل في +إيه دبليو اس+ ونعمل على حلها”.

وذكر موقع “داون ديتكتر” Downdetector المتخصص في رصد الأعطال في الخدمات الإلكترونية أن هذا العطل أثّر أيضا على منصات للبث التدفقي بينها “برايم فيديو” من أمازون.

وبدا أن الوضع عاد إلى طبيعته عند منتصف النهار، إذ أشارت AWS عبر موقع الصيانة الخاص بها إلى أن “معظم عمليات خدمات AWS عادت للعمل بشكل طبيعي”.

– “تبعية” –

وأوضحت الخدمة أن المشكلة المتعلقة بنظام أسماء النطاقات للمواقع الإلكترونية (DNS) “حُلّت بالكامل”، لكنها توقعت حدوث تباطؤ في الأداء حتى حل المشكلة تماما.

وفي وقت سابق الاثنين، لاحظت الشركة “معدلات خطأ كبيرة في الاستعلامات الموجهة” إلى قاعدة بيانات “دينامو دي بي” DynamoDB الخاصة بها والتي تستخدمها الكثير من التطبيقات والألعاب الإلكترونية.

وسُجلت أولى حالات التباطؤ قرابة الساعة 07,11 ت غ.

“ايه دبليو اس” التابعة لمجموعة أمازون هي منصة حوسبة سحابية تُقدم للشركات خدمات حسب الطلب، بينها التخزين وقواعد البيانات والذكاء الاصطناعي.

وبحسب موقعها الإلكتروني المخصص للصيانة، يبدو أن المشكلة نشأت من منطقة حيوية في بنيتها التحتية في منطقة “US-EAST-1” الواقعة في ولاية فيرجينيا على الساحل الشرقي للولايات المتحدة.

وقال خبير الأمن السيبراني في معهد الهندسة والتكنولوجيا (IET) في المملكة المتحدة جنيد علي إن هذا الانقطاع “يُبرز تحديات التبعية” لمزودي خدمات أجانب مثل أمازون ومايكروسوفت وألفابت (غوغل)، والتي تمثل جزءا كبيرا من قاعدة عملائها العالمية.

ويُثير ذلك “تساؤلات جدية” حول جدوى قيام الشركات “بإسناد كل أو جزء من بنيتها التحتية الحيوية إلى مجموعة صغيرة من مزودي الخدمات الخارجيين لتوفير تكاليف الاستضافة”، بحسب المحلل المالي البريطاني مايكل هيوستن.

في تموز/يوليو 2024، تسبب انقطاع آخر في تكنولوجيا المعلومات مرتبط بتحديث لبرنامج “كراود سترايك” على نظام ويندوز، في شل حركة مطارات ومستشفيات والعديد من المؤسسات الأخرى، مسببا اضطرابا هائلا في مختلف أنحاء العالم.

وبحسب مايكروسوفت، تأثر حوالى 8,5 ملايين جهاز بهذا الانقطاع، إذ واجه المستخدمون “شاشات موت زرقاء” جعلت إعادة التشغيل مستحيلة.

