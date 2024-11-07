غارات إسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية إحداها قرب المطار

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استهدفت غارات إسرائيلية ليلا ضاحية بيروت الجنوبية، طالت إحداها منطقة متاخمة لمطار بيروت، في وقت قال وزير الأشغال والنقل علي حمية لوكالة فرانس برس الخميس إن المرفق الجوي الوحيد في البلاد يواصل عمله بشكل طبيعي.

وشاهد مصور لوكالة فرانس برس هنغارا تابعا لشركة أجهزة تدفئة يقع في محيط المطار، وقد لحقت به أضرار كبيرة جراء إحدى الغارات.

وقال حمية لفرانس برس إن “مطار رفيق الحريري الدولي بيروت يعمل بشكل طبيعي”، مؤكدا أنّ “طائرات أقلعت وأخرى هبطت في المطار” بعد الغارة التي استهدفت نقطة قريبة من حرم المطار الواقع على تخوم ضاحية بيروت الجنوبية.

وأوضح مسؤول في المطار لفرانس برس طالبا عدم الكشف عن هويته، أنّ “أضرارا طفيفة” طالت مبانٍ تابعة للمطار “ولكن ليس المبنى الرئيسي” حيث قاعة المغادرة والوصول.

وأشار إلى أنّ الأضرار طالت “مبنى تابعا لشركة طيران الشرق الأوسط” الوطنية اللبنانية، تستخدمه شركة منوطة بصيانة الطائرات.

وقال أبو إيلي وهو سائق سيارة أجرة كان موجودا في المطار عند وقوع الغارة، “اهتز موقف السيارات بنا بالكامل”.

وأضاف “حمل الناس حقائبهم وركضوا”، موضحا أنّ سحابة دخان كثيفة غطّت المنطقة.

وشركة طيران الشرق الأوسط هي الوحيدة التي تواصل تنظيم رحلات من وإلى لبنان، منذ تصعيد الحرب بين حزب الله وإسرائيل في 23 أيلول/سبتمبر، بعد تعليق شركات أجنبية رحلاتها من وإلى بيروت.

وجاء استهداف المنطقة القريبة من المطار، بعدما أعلن حزب الله الأربعاء استهداف قاعدة عسكرية قرب مطار بن غوريون جنوب مدينة تل أبيب، غير أنّ حركة الملاحة لم تتأثر، وفق ما أكدت السلطات الإسرائيلية.

وقبيل استهداف الضاحية الجنوبية لبيروت، أصدر الجيش الإسرائيلي إنذارات لإخلاء أربع مناطق، تقع إحداها قرب المطار. ونزح معظم سكان الضاحية الجنوبية إلى بيروت أو إلى مناطق أخرى في لبنان.

وقالت ملاك عقيل لوكالة فرانس برس “جئنا من الأوزاعي (منطقة في الضاحية الجنوبية لبيروت). بمجرّد أن أصدروا الإنذارات، ركبنا السيارة وهربنا”.

من جهته، قال رمزي زعيتر وهو أحد سكان ضاحية بيروت الجنوبية، “بات الأمر متكررا، أكثر من مرة اضطررنا إلى مغادرة الضاحية الجنوبية والفرار من منازلنا. في بعض الأحيان يصدرون تحذيرا. أصبح الموت مسألة حظ، إما تموت وإما تنجو”.

وأضاف “يريد الجميع حماية أنفسهم وأطفالهم وعائلاتهم. ماذا يمكنك أن تفعل في حالة كهذه؟ لا يوجد أحد، لا توجد دولة للجوء إليها، لذا نلجأ إلى الشوارع. في بعض الأحيان، ننام في سياراتنا”.

وقتل أكثر من 2600 شخص في لبنان منذ بدء التصعيد بين إسرائيل وحزب الله في 23 سبتمبر/أيلول، غالبيتهم من المدنيين، بحسب وزير الصحة فراس الأبيض.

ناش-اط/لار/نور