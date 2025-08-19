غوغل توافق على دفع 36 مليون دولار بسبب ممارسات تقوض المنافسة في أستراليا

وافقت مجموعة غوغل على دفع غرامة تناهز 36 مليون دولار بسبب عقود “تقوّض المنافسة” ترمي إلى تثبيت محرك بحثها دون سواه بصورة مسبقة على هواتف محمولة تبيعها شركتان أستراليتان، على ما أعلنت هيئة المنافسة الأسترالية.

وتعاونت الشركة الأميركية مع هيئة المنافسة والمستهلك الأسترالية، واعترفت بإبرامها عقودا مع شركتي الاتصالات تيلسترا وأوبتوس، كانت سارية المفعول بين كانون الأول/ديسمبر 2019 وآذار/مارس 2021، وفق بيان صادر عن الهيئة.

وفي مقابل تثبيت محرك بحث غوغل حصرا دون سواه على الهواتف التي تعمل بنظام أندرويد، حصلت تيلسترا وأوبتوس على حصة من عائدات الإعلانات المرتبطة باستخدامه، وفق الهيئة التي لفتت إلى أن غوغل أقرت “بأن هذا قد أدى على الأرجح إلى تراجع كبير في المنافسة”.

وأعلنت غوغل استعدادها لدفع غرامة قدرها 55 مليون دولار أسترالي (35,7 مليون دولار أميركي)، وقد أحالت الهيئة القضية إلى المحكمة الفدرالية. ويجب على المحكمة أن تقرر ما إذا كان هذا المبلغ “مناسبا” أم لا، وفق المصدر نفسه.

أوضحت رئيسة الهيئة جينا كاس غوتليب أن “أي سلوك يُقيّد المنافسة يُعدّ غير قانوني في أستراليا، لأنه عادةً ما يؤدي إلى تقليص الخيارات وارتفاع التكاليف وضعف خدمة العملاء”.

من جهتها، رحّبت شركة التكنولوجيا العملاقة بتلبية متطلبات الهيئة الناظمة الأسترالية، مؤكدة التزامها “منح مُصنّعي الأجهزة العاملة بنظام تشغيل أندرويد مرونة أكبر في تثبيت المتصفحات وتطبيقات البحث مسبقا”، على ما أوضح ناطق باسم غوغل.

في العام الماضي، التزمت شركتا تيلتا وأوبتوس أمام المحكمة التوقف عن السماح للشركة الأميركية بتفضيل محرك البحث الخاص بها، وفق الهيئة الناظمة الأسترالية.

