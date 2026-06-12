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فرنسا تدعو أمريكا وإيران إلى اغتنام الفرصة لتوقيع اتفاق سلام

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باريس 12 يونيو حزيران (رويترز) – دعا وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو اليوم الجمعة الولايات المتحدة وإيران إلى اغتنام الفرصة لإنهاء وضع لا يمكن تحمله وتوقيع اتفاق سلام مبدئي، قال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية إنه بات وشيكاً.

وقال في مقابلة مع قناة (إل.سي.آي) “ندعو كلا الجانبين إلى اغتنام هذه الفرصة لإنهاء وضع لا يمكن تحمله، ولا ينتج عنه سوى خاسرين… هذا ما قلته لنظيري الإيراني”.

وأضاف بارو أنه تحدث إلى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي صباح اليوم.

وقال “أنا حذر، لكن المؤشرات الإيجابية تتزايد. أشعر أن لدى كلا الجانبين إرادة للتوصل إلى هذا الاتفاق”.

(إعداد علي خفاجي للنشرة العربية- تحرير)

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