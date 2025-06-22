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فرنسا تدعو إلى ضبط النفس والدبلوماسية بعد القصف الأمريكي لإيران

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باريس (رويترز) – قال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو يوم الأحد إن باريس تشعر بالقلق إزاء القصف الأمريكي لثلاثة مواقع نووية إيرانية خلال الليل، وحث جميع الأطراف على ضبط النفس والتحرك نحو حل الأزمة من خلال التفاوض.

وكتب بارو في منشور على منصة إكس أن فرنسا، التي أجرت محادثات مع إيران يوم الجمعة في جنيف مع شركائها الأوروبيين، لم تشارك في هذه الضربات ولا في التخطيط لها.

وأضاف بارو، الذي تحدث هاتفيا مع نظيره الأمريكي ماركو روبيو مساء يوم السبت “تابعت فرنسا بقلق بالغ الضربات التي نفذتها الولايات المتحدة الليلة الماضية على ثلاثة مواقع للبرنامج النووي الإيراني”.

وتابع “فرنسا مقتنعة بأن التسوية الدائمة لهذه القضية تتطلب حلا تفاوضيا في إطار معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية”.

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية