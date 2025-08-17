The Swiss voice in the world since 1935
فريق الإنقاذ الإماراتي يواصل جهوده لإخماد حرائق الغابات في ألبانيا

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

يواصل فريق الإنقاذ الإماراتي جهوده لإخماد حرائق الغابات في عدد من مناطق ألبانيا، بالتنسيق مع الجهات المختصة، وفق ما نقلت وكالة أنباء الإمارات (وام) الأحد.

ويكثف الفريق عملياته الميدانية، التي تأتي في إطار توجيهات الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، مستخدما أحدث المعدات لضمان السيطرة على النيران ومنع تجددها، بحسب “وام”.

وكانت الإمارات باشرت عمليات إطفاء الحرائق في ألبانيا الثلاثاء، عقب وصول الطائرات المشاركة والفريق المختص الإثنين.

م ل/

