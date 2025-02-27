صوت سويسرا في العالم منذ عام 1935

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تأسسنا في عام 1935 بهدف تقديم معلومات دقيقة وموضوعية للسويسريات والسويسريين المقيمين في الخارج ، ولتمثيل القيم الديمقراطية السويسرية في الخارج تحت شعار “صوت الحرية”. وما زالت سويس إنفو تواصل هذه المهمة حتى الآن، حيث تُبقي المواطنين السويسريين على اطلاع بجميع التطورات الهامة في وطنهم.

سويس إنفو SWI swissinfo.ch هي الخدمة الدولية عبر الإنترنت التابعة لهيئة الإذاعة والتلفزيون السويسرية (SRG SSR). منذ عام 1935، نقدم تقارير مستقلة وموثوقة حول القضايا العالمية ودور سويسرا في العالم. ومن خلال المقارنات الدولية ومن منظور سويسري، نساهم في إثراء الحوار بين الثقافات، وتعزيز الفهم العالمي للمواقف المختلفة.

صحافة سويسرية عالية الجودة حول القضايا العالمية

نخاطب جمهورًا دوليًا يبحث عن معلومات واضحة وموثوقة لفهم أعمق للما يحدث في العالم. ومن خلال محتوياتنا، نربط سويسرا بالعالم ونصل إلى جمهور في جميع البلدان الـ195 المعترف بها من قبل الأمم المتحدة.

وبفضل جودة عملنا الصحفي، يتم الاستشهاد بتقاريرنا نحو 80 مرة أسبوعيًا بـ 46 لغة، وتُعدّ مصدرًا موثوقًا ليس فقط للخدمات الدبلوماسية، بل أيضًا للصحفيين والصحفيات في الخارج.

الاستقلالية كقاعدة أساسية

كجزء من التفويض الإعلامي الدولي لهيئة الإذاعة والتلفزيون العمومية السويسرية الذي يشمل Swissinfo وtvsvizzera.it وTV5-Monde و3SAT ، نقوم بتنفيذ مهمتنا في تقديم محتوى إعلامي لجمهور دولي، وفقًا لاتفاقية الأداءرابط خارجي، والقانون الفدراليرابط خارجي بشأن البث الإذاعي والتلفزيوني السويسري (RTVG)، وترخيص هيئة الإذاعة والتلفزيون السويسرية.رابط خارجي

يتم تمويلنا بالتساوي من الأموال الفدرالية ورسوم الإذاعة والتلفزيون.

وبعيدًا عن المصالح السياسية والاقتصادية، نركز على العمق بدلًا من السطحية، ونسلط الضوء على القضايا المهمّة حقا.

خدمة إعلامية مصممة خصيصًا لتلبية احتياجاتك

بالتعاون مع منظمة السويسريين في الخارج (ASO) ، نتيح تقاريرنا للسويسريين والسويسريات في جميع أنحاء العالم، ونوفر لهم، عبر تطبيق سويبلاس SWIPlus، تقاريرمحدّثة ومصممة لهم ولهن خصيصا بما يتيح لهم متابعة الأحداث والمشاركة الواعية في العمليات الديمقراطية.

من خلال تغطيتنا المستقلة والمبنية على أسس راسخة، نُعزّز حرية تكوين الرأي، ونقوّي الأسس اللازمة للمشاركة السياسية، مما يجعلنا المصدر الأول للسويسريات والسويسريين في الخارج الذين يرغبون في البقاء على تواصل مع وطنهم.