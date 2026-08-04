قطر: إحراز تقدم بشأن المحادثات الأمريكية الإيرانية

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دبي/واشنطن 4 أغسطس آب (رويترز) – قالت قطر اليوم الثلاثاء إن الوسطاء يحرزون تقدما في محاولة إنهاء الحرب الأمريكية الإيرانية، رغم نفي طهران تأكيد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن هناك محادثات جارية بالفعل.

وانخفضت أسعار النفط سريعا بعد تصريحات قطر إذ تراجع خام برنت بأكثر من اثنين بالمئة ليواصل خسائره التي تكبدها أمس الاثنين، وسط آمال في التوصل قريبا إلى اتفاق يسمح بعودة حركة الملاحة عبر مضيق هرمز المحاصر. لكن المضيق لا يزال مغلقا فعليا حاليا ووردت أنباء عن تعرض سفينة أخرى لهجوم في أثناء محاولتها العبور منه.

وقال ترامب أمس الاثنين إن ثمة محادثات جارية مع إيران، محذرا من أنها تمثل “فرصة أخيرة” لطهران لإبرام اتفاق. وأكد مسؤولون إيرانيون عدم وجود مفاوضات مع الولايات المتحدة. وتقول إيران إن محادثاتها الوحيدة هي مع سلطنة عمان بشأن مضيق هرمز، وإنه لا توجد اجتماعات كبرى مقررة هذا الأسبوع.

وقال ترامب لصحفيين خلال فعالية في المكتب البيضاوي ردا على سؤال عن وضع المفاوضات “إنها جارية حاليا”، موضحا أن الأطراف تتحدث بناء على طلب من إيران والسعودية والإمارات وقطر.

وأضاف “إنها فرصة أخيرة لهم (لإيران) لتوقيع وثيقة جيدة”.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري إن الاتصالات الدبلوماسية وصلت إلى مراحل متقدمة جدا.

وأضاف اليوم الثلاثاء أن الوسطاء، ومن بينهم قطر وباكستان وعُمان، ينسقون جهودهم بشكل وثيق لتيسير المفاوضات وتبادل مسودات المقترحات بين واشنطن وطهران.

وقال مسؤول أمني باكستاني كبير “تجري أمور كثيرة في الكواليس… نتحدث إلى الطرفين. وهدفنا الوحيد في الوقت الراهن هو جعل الطرفين يوافقان على الأقل على بدء الحديث”.

وجاءت تصريحات ترامب بعد قراره في مطلع الأسبوع إلغاء ما وصفها بأنها “هجمات واسعة” على إيران، مكررا نمطا هدد فيه باتخاذ إجراء عسكري كبير قبل أن يتراجع ويشير إلى الاتصالات الدبلوماسية.

* استمرار المخاطر على الملاحة

أوقفت إيران معظم حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، في حين تواصل واشنطن فرض حصار على الشحن والموانئ الإيرانية، مما عطل ممرا يمر عبره عادة نحو خُمس شحنات النفط والغاز الطبيعي المسال العالمية.

وأفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية باستهداف سفينة شحن بمقذوف مجهول قرب مضيق هرمز قبالة سواحل عُمان.

وذكرت مصادر بحرية لرويترز اليوم أن السفينة التي تعرضت للضربة قرب مضيق هرمز كانت ناقلة بضائع سائبة. وأضافت المصادر أن طاقمها اضطر إلى مغادرتها، وأن بحارا واحدا في عداد المفقودين.

وتطالب إيران منذ فترة طويلة بالسيطرة على المضيق، وتقول إنه يجب أن تتقاسمه مع عُمان التي تسيطر على الضفة المقابلة. ورفضت طهران الأسبوع الماضي اقتراحا عمانيا كان سيسمح بالإشراف المشترك على المضيق وتحصيل رسوم طوعية من السفن.

وقال مصدر إيراني كبير إن طهران ترغب في السيطرة على حركة دخول السفن إلى مضيق هرمز ومراقبة تلك المغادرة مع إمكان التدخل عند الضرورة.

ومن شأن منح إيران مثل هذه السيطرة أن يحدث تحولا جذريا في ميزان القوى في المنطقة لصالح طهران، وسيكون من الأصعب على الإدارة الأمريكية حينها القول إن “عملية ملحمة الغضب”، التي أطلقها ترامب بالتعاون مع إسرائيل في فبراير شباط، أضعفت خصم واشنطن اللدود.

وتزداد التساؤلات عن استمرار الحملة العسكرية الأمريكية. وقالت ثلاثة مصادر مطلعة إن الجيش الأمريكي استنفد جزءا كبيرا من مخزونه من الصواريخ بعيدة المدى عالية الدقة خلال الحرب، مما يثير مخاوف بشأن جاهزيته للصراعات المستقبلية.

وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إنه قد يُبرم اتفاق مع إيران لإعادة فتح مضيق هرمز اليوم الثلاثاء أو غدا الأربعاء.

وأضاف في مقابلة مع شبكة سي.إن.بي.سي “نجري محادثات مع الإيرانيين، وأعتقد أن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق اليوم أو غدا على فتح المضيق والمضي نحو وضع أكثر استقرارا في هذا الصراع”.

وفرضت جماعة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران حصارا بحريا على السعودية في البحر الأحمر، مما زاد من القيود المفروضة على طرق تصدير النفط.

* ألم طويل الأمد

يرى مسؤولون في منطقة الخليج ومحللون أن إيران تراهن على قدرتها على الصمود أمام واشنطن لفترة أطول، وذلك من خلال تحويل طرق التجارة وممرات الشحن وبنية الطاقة التحتية في الشرق الأوسط إلى أوراق ضغط ترفع تدريجيا كلفة المواجهة.

وقال مايكل نايتس، من معهد واشنطن “تكمن نقطة التفوق الكبرى لديهم في قدرتهم على إلحاق الضرر بدول المنطقة وبالاقتصاد العالمي”.

وترفض إيران علنا التفاوض مع واشنطن منذ أوائل يوليو تموز عندما انهارت مذكرة تفاهم وقعها الطرفان في الشهر السابق في محاولة لإنهاء الصراع.

ولم يحقق ترامب بعد الأهداف التي حددها في بداية الحرب وهي تفكيك برنامج إيران النووي والحد من قدرتها على مهاجمة خصومها في المنطقة وتهيئة الظروف التي تسمح للإيرانيين بالإطاحة بحكامهم من رجال الدين.

(إعداد محمود سلامة ونهى زكريا للنشرة العربية – تحرير علي خفاجي ومحمد عطية)