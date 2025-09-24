The Swiss voice in the world since 1935
قطر والسعودية تطلقان مبادرة بقيمة 89 مليون دولار لدعم سوريا

(رويترز) – أعلنت قطر والسعودية يوم الأربعاء عن مبادرة مشتركة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتقديم 89 مليون دولار لدعم سوريا والمساعدة في الحفاظ على الخدمات العامة الأساسية، حسبما جاء في بيان مشترك.

وأضاف البيان أن الحزمة الممتدة لثلاثة أشهر والممولة من صندوق قطر للتنمية والصندوق السعودي للتنمية تهدف إلى ضمان استمرارية الخدمات العامة الأساسية من خلال المساعدة في تغطية جزء من رواتب موظفي الحكومة.

وفي مايو أيار الماضي، أعلنت السعودية أنها ستقدم، جنبا إلى جنب مع قطر، دعما ماليا لموظفي الدولة في سوريا.

وجاء ذلك في أعقاب مساهمة قدمتها الدولتان الخليجيتان في شهر أبريل نيسان لتسوية نحو 15 مليون دولار من المتأخرات المستحقة على سوريا للبنك الدولي.

(تغطية صحفية للنشرة العربية من يمنى إيهاب – إعداد أيمن سعد مسلم – تحرير معاذ عبدالعزيز)

