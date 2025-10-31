قوات الدعم السريع السودانية تعلن توقيف عدد من مقاتليها يشتبه بارتكابهم انتهاكات في الفاشر

afp_tickers

3دقائق

أعلنت قوات الدعم السريع توقيف عدد من مقاتليها المشتبه بارتكابهم انتهاكات إبان سيطرتها الأحد على مدينة الفاشر التي كانت آخر معاقل الجيش في إقليم دارفور في غرب السودان.

وكان قائد قوات الدعم محمد حمدان دقلو المعروف بحميدتي، أعرب الأربعاء عن أسفه لـ”الكارثة” التي تعرض لها سكان الفاشر بعد سيطرة قواته عليها، متحدثا عن تشكيل “لجان محاسبة”.

ويأتي ذلك في ظل إدانات واسعة بعد تقارير عن انتهاكات ومقتل المئات من المدنيين في المدينة التي سيطرت عليها قواته بعدما حاصرتها أكثر من 18 شهرا.

وقالت قوات الدعم في بيان نُشر ليل الخميس “تنفيذا لتوجيهات القيادة والتزاما بالقانون وقواعد السلوك والانضباط العسكري أثناء الحرب، ألقت قواتنا، القبض على عددٍ من المتهمين في التجاوزات التي صاحبت تحرير مدينة الفاشر، وعلى رأسهم المدعو أبو لؤلؤ”.

أضافت “باشرت اللجان القانونية المختصة التحقيق معهم توطئة لتقديمهم للعدالة”.

وظهر “أبو لؤلؤ” في مقاطع فيديو على منصة تيك توك أثناء ارتكابه عمليات إعدام ميدانية عقب سيطرة قوات الدعم على الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور.

وفي مقطع تحققت منه وكالة فرانس برس، ظهر وهو يطلق النار على رجال عُزّل من مسافة قريبة. وفي فيديو آخر، كان واقفا بين مسلّحين قرب عشرات الجثث والسيارات المحترقة.

ونشرت قوات الدعم السريع فيديو يظهر فيه “أبو لؤلؤ” وراء القضبان في سجن في شمال دارفور، على حد قولها.

وانقطعت كل الاتصالات عن الفاشر منذ سيطرت قوات الدعم السريع عليها، ولكن ناجين وصلوا إلى بلدة طويلة المجاورة تحدثوا لفرانس برس عن عمليات قتل جماعي وإطلاق نار على أطفال أمام ذويهم وتعرّض مدنيين للضرب والسرقة أثناء فرارهم.

ومنذ الأحد، يتم تداول مقاطع فيديو على الإنترنت لمن يرجح أنهم عناصر من الدعم السريع أثناء قيامهم بعمليات إعدام ميدانية في أنحاء الفاشر.

وقال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة الإنسانية توم فليتشر أمام مجلس الأمن الدولي الخميس، إنّ هناك “تقارير موثوقة عن إعدامات جماعية” بعد دخول قوات الدعم السريع إلى الفاشر.

وأضاف أنّ هذه القوات قالت إنّها تجري تحقيقات، لكنّه شكك في التزامها في ظل “الأنباء المروعة” من شمال دارفور.

بور-معف/ناش/كام