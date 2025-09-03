كييف: روسيا أطلقت 526 مسيرة وصاروخا على أوكرانيا ليل الثلاثاء

afp_tickers

2دقائق

شنت روسيا هجوما ليليا ضخما بأكثر من 500 مسيرة وصاروخا على أوكرانيا تركز بصورة أساسية على غرب البلاد، ما تسبب بانقطاع التيار الكهربائي عن آلاف المنازل وفق ما أعلنت كييف الأربعاء.

وذكر سلاح الجو الأوكراني أن موسكو أطلقت 502 مسيرة و24 صاروخا، فيما أفادت السلطات المحلية في غرب أوكرانيا عن سقوط عدد من الجرحى وعن أضرار لحقت بمنشآت مدنية ومساكن.

وندد الرئيس فولوديمير زيلينسكي بـ”الإفلات من العقاب” الذي يظهره الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقال “هذه الضربات هي بوضوح عرض روسي. بوتين يستعرض إفلاته من العقاب. وهذا يتطلب بالتأكيد ردا من العالم”.

ودعا زيلينسكي حلفاءه للضغط على “الاقتصاد الحربي” الروسي، على أن يجري محادثات خلال النهار مع مسؤولين من دول البلطيق ودول الشمال في الدنمارك.

وسمع صحافيون في وكالة فرانس برس دوي انفجارات فوق العاصمة وأصوات الدفاعات الجوية خلال الهجوم الذي تزامن مع زيارة بوتين إلى الصين وزيارة وزير الدفاع البريطاني جون هيلي إلى كييف.

وفي منطقة تشيرنيغيف (شمال) حُرم 30 ألف شخص من الكهرباء بعد قصف استهدف “بنى تحتية مدنية”، وفق رئيس الإدارة العسكرية فياتشيسلاف تشاوس.

وذكر سلاح الجو الأوكراني أن موسكو أطلقت 502 مسيرة و24 صاروخا، مضيفا أن “ثلاثة صواريخ و 69 مسيرة أصابت 14 موقعا وتساقط حطام المقذوفات فوق 14 موقعا”.

وأفاد مسؤولون في غرب أوكرانيا عن وقوع إصابات وتضرر بنى تحتية مدنية.

وفي منطقة كيروفوغراد (وسط) ذكرت شركة السكك الحديد الأوكرانية إصابة أربعة من عمالها بجروح، مشيرة إلى بلبلة كبيرة في حركة القطارات.

وتنفذ موسكو هجمات شبه يومية بالصواريخ والمسيرات على أوكرانيا منذ بدء الغزو الروسي لهذا البلد في شباط/فبراير 2022.

بور/دص/ص ك