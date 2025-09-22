ليبيا ترحل أكثر من 200 مصري مقيمين بصورة غير قانونية إلى بلادهم

أعلنت السلطات الليبية الاثنين أنه سيتم ترحيل أكثر من 200 مهاجر مصري غير نظاميين إلى بلادهم.

وأوضح العميد محمد بريدعة، المسؤول بجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في طرابلس، لفرانس برس أن عملية الترحيل ستتم عن طرق البر الاثنين، وتشمل “207 مهاجرين غير شرعيين من الجنسية المصرية”.

وأكد بريدعة أن جهاز مكافحة الهجرة سيقوم خلال الفترة المقبلة، بترحيل عدد من المهاجرين غير النظاميين من جنسيات أفريقية مختلفة.

تنفذ السلطات الليبية باستمرار عمليات ضبط وترحيل للمهاجرين غير النظاميين الذين يدخلون إلى البلاد عادة بطرق غير شرعية عبر الصحراء.

وتستغل شبكات الاتجار بالبشر في ليبيا المهاجرين وتنقلهم في قوارب متهالكة انطلاقا من السواحل الليبية عبر البحر المتوسط صوب دول جنوب أوروبا وخاصة إيطاليا.

وغالبا ما تشهد سواحل ليبيا، خاصة في فصل الصيف، كوارث غرق لقوارب محمّلة بالمهاجرين.

ولقي ما لا يقلّ عن 100 مهاجر، جلهم من الجنسية السودانية مصرعهم الأسبوع الماضي، بعد غرق قاربين قبالة سواحل طبرق شرق البلا، وفقا للمنظمة الدولية للهجرة والمفوضية العليا لشؤون اللاجئين.

وفي حصيلة سابقة أعلنت المنظمة الدولية للهجرة أنّه منذ بداية العام لقي 456 شخصا حتفهم قبالة سواحل ليبيا أثناء محاولتهم عبور البحر الأبيض المتوسط الذي “يظل أخطر طريق للهجرة في العالم” بسبب “ممارسات الاتجار الخطيرة بشكل متزايد، وقدرات الإنقاذ المحدودة، والقيود المتزايدة على العمليات الإنسانية”.

كما أكدت المنظمة اعتراض 17 ألف شخص وإعادتهم إلى ليبيا منذ بداية العام، بما في ذلك 1516 امرأة و586 طفلا.

