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ماكرون: لا يوجد إطار شرعي لقصف أمريكا للمنشآت النووية الإيرانية

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أوسلو (رويترز) – ذكر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يوم الاثنين أنه لا يوجد “إطار شرعي” فيما يتعلق بالهجمات الأمريكية على المنشآت النووية الإيرانية، مشيرا إلى أن أي تغيير للنظام في طهران يجب أن يكون نتيجة لإرادة الشعب لا القنابل.

وقال ماكرون للصحفيين خلال مؤتمر صحفي في أوسلو إلى جانب رئيس الوزراء النرويجي يوناس جار ستوره “لا يوجد إطار شرعي لهذه الهجمات، حتى لو كانت فرنسا تشترك في الهدف المتمثل في عدم رؤية إيران تملك أسلحة نووية”.

وأضاف ماكرون “أنا أؤمن بسيادة الشعوب والسلامة الإقليمية (…) لذلك لا أعتقد أننا نستطيع أن نحل محل شعب لتغيير قادته”.

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