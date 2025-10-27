محكمة تركية تصدر أمر اعتقال جديدا لرئيس بلدية إسطنبول المسجون

إسطنبول (رويترز) – قالت وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية اليوم الاثنين إن محكمة تركية أصدرت أمر اعتقال جديدا لرئيس بلدية إسطنبول المسجون أكرم إمام أوغلو بتهمة “التخابر السياسي”، في تصعيد لحملة قمع تشنها الدولة على المعارضة منذ فترة طويلة.

وإمام أوغلو، وهو منافس بارز للرئيس رجب طيب أردوغان، مسجون منذ مارس آذار على ذمة محاكمته بتهم فساد منفصلة. وصدر بحقه حكم بالسجن في يوليو تموز بتهمة إهانة وتهديد المدعي العام في إسطنبول.

وينفي إمام أوغلو جميع التهم الموجهة إليه.

ونفى أيضا التهمة الأحدث في المحكمة يوم الأحد وفي بيان أصدره من السجن يوم الجمعة.

وقال على إكس “مثل هذا الافتراء والكذب والتآمر لا يخطر ببال الشيطان!… نحن أمام فعل فاضح مخزٍ لا يمكن وصفه بالكلمات”.

وقالت الأناضول إن محكمة في إسطنبول أصدرت الليلة الماضية أمر اعتقال إمام أوغلو واثنين آخرين، أحدهما ميردان يانارداغ رئيس تحرير قناة تيلي 1 الإخبارية.

وفرضت الدولة الجمعة الماضية سيطرتها على القناة، التي كانت تنتقد الحكومة، بسبب اتهامات بالتجسس.

وقالت الوكالة إن الحكم القضائي الأحدث يتهم إمام أوغلو بالتورط في كسب غير مشروع لجمع الأموال لحملة ترشحه للرئاسة والتخابر للحصول على دعم دولي.

ويواجه المئات من الأعضاء والمسؤولين المنتخبين من حزب الشعب الجمهوري المعارض الرئيسي الذي ينتمي إليه إمام أوغلو مجموعة من التهم المتعلقة بالفساد في حملة يصفها الحزب بأنها مسيسة وتتناقض مع الديمقراطية.

وينفي حزب الشعب الجمهوري اتهامات الكسب غير المشروع ويقول إنها محاولة مسيسة من جانب الحكومة لإزالة التهديدات الانتخابية ضد أردوغان، وهي تهمة ترفضها الحكومة.

وكانت المعارضة قد تنفست الصعداء يوم الجمعة بعد أن رفضت محكمة أخرى محاولة للإطاحة بزعيم حزب الشعب الجمهوري وإبطال المؤتمر العام للحزب عام 2023.

