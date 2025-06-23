مسؤولان أمريكيان: الرد الإيراني على القوات الأمريكية قد يأتي قريبا

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من فيل ستيوارت وإدريس علي

واشنطن (رويترز) – قال مسؤولان أمريكيان يوم الاثنين إن الولايات المتحدة تعتقد أن إيران قد تنفذ هجمات انتقامية تستهدف القوات الأمريكية في الشرق الأوسط قريبا، رغم سعي الولايات المتحدة إلى حل دبلوماسي يضمن امتناع طهران عن أي هجوم.

وقال أحد المسؤولين، الذي تحدث إلى رويترز شريطة عدم الكشف عن هويته، إن الهجوم الانتقامي الإيراني قد يحدث خلال اليوم أو اليومين المقبلين.

وهددت إيران بالرد بعد أن قصفت الولايات المتحدة مواقعها النووية في مطلع الأسبوع.

ويحذر مسؤولون أمريكيون إيران من الرد على الولايات المتحدة، وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد الغارات إن أي رد انتقامي من إيران ضد الولايات المتحدة سيقابل بقوة أكبر بكثير من تلك التي استخدمت في هجمات مطلع الأسبوع.

وقال رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية الجنرال دان كين يوم الأحد إن الجيش الأمريكي عزز حماية قواته في المنطقة، بما في ذلك العراق وسوريا.

للولايات المتحدة عدد كبير من القوات المنتشرة في الشرق الأوسط يبلغ قوامها ما يقرب من 40 ألف جندي. ويشغل بعضهم أنظمة دفاع جوي وطائرات مقاتلة وسفنا حربية يمكنها اكتشاف وإسقاط صواريخ العدو القادمة، لكن مواقعهم عرضة للهجوم.

وذكرت رويترز الأسبوع الماضي أن البنتاجون نقل بعض الطائرات والسفن من قواعد في الشرق الأوسط قد تكون عرضة لأي هجوم إيراني محتمل. وشمل ذلك نقل طائرات من قاعدة العديد الجوية، التي تبلغ مساحتها 24 هكتارا في الصحراء خارج الدوحة. وهي أكبر قاعدة أمريكية في الشرق الأوسط، وتضم نحو عشرة آلاف جندي.

وتعهدت طهران بالرد والدفاع عن نفسها.

لكن طهران لم تستهدف بعد أي قواعد أمريكية أو تقوض عبور ربع شحنات النفط العالمية مياهها بإغلاق مضيق هرمز، وهو ما قد يكون محاولة منها لتجنب حرب شاملة مع الولايات المتحدة.