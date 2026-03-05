مصادر: إسرائيل ستستهدف مواقع صواريخ إيرانية تحت الأرض في مرحلة ثانية من الحرب

من ألكسندر كورنويل ورامي أيوب

تل أبيب 5 مارس آذار (رويترز) – قال مصدران مطلعان على الحملة العسكرية الإسرائيلية إن حرب إسرائيل على إيران ستدخل مرحلتها الثانية التي ستشهد مهاجمة طائراتها المقاتلة بمهاجمة مواقع الصواريخ الباليستية المدفونة في أعماق الأرض.

يقترب الهجوم الجوي المشترك مع الولايات المتحدة في إيران من نهاية أسبوعه الأول بعد أن أسفرت الضربات الأولى عن مقتل قادة البلاد وأشعلت حربا إقليمية مع هجمات إيرانية على إسرائيل والخليج والعراق، وهجمات إسرائيلية على لبنان.

ويقول الجيش الإسرائيلي إنه ضرب المئات من منصات إطلاق الصواريخ الإيرانية فوق الأرض التي يمكن أن تستهدف المدن الإسرائيلية. وقالت المصادر، التي تحدثت شريطة عدم الكشف عن هوياتها بسبب حساسية الأمر، إن المرحلة الثانية ستشمل المخابئ التي تخزن الصواريخ الباليستية والمعدات.

وقال أحدهم إن إسرائيل تهدف إلى تحييد قدرة إيران على شن هجمات جوية على إسرائيل بحلول نهاية الحرب التي ركزت أيضا على القضاء على قيادة الجمهورية الإسلامية.

ولم يرد متحدث عسكري حتى الآن على طلب للتعليق على خطط الهجوم. وكان الجيش قد أكد في وقت سابق أن الجيش الإسرائيلي والجيش الأمريكي سيطرا على معظم المجال الجوي الإيراني في الأيام الأولى للهجمات.

وفي بيان صدر اليوم الخميس، قال الجيش إن سلاح الجو شن خلال الليل هجوما على “أحد مواقع البنية التحتية تحت الأرض يستخدمه النظام الإيراني لتخزين الصواريخ الباليستية ومواقع تخزين الصواريخ المخصصة للاستخدام ضد الطائرات”.

وخلصت مراجعة تصريحات الجيش العلنية منذ بدء الهجمات الأمريكية الإسرائيلية المشتركة يوم السبت إلى أنه لم يعلن من قبل عن شن هجمات على منشآت صاروخية تحت الأرض.

تتفاوت تقديرات مخزون الصواريخ الإيرانية بشكل كبير، من حوالي 2500 صاروخ قبل الحرب، وفقا للجيش الإسرائيلي، إلى حوالي 6000 صاروخ وفقا لمحللين آخرين. وقد يكون حجم ما تبقى من الصواريخ عاملا حاسما في تطور الحرب. وتواصل طهران شن هجمات صاروخية على إسرائيل ومناطق مختلفة بالمنطقة.

وقال دوجلاس باري من المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية الذي مقره بريطانيا أمس الأربعاء إن تقديرات المعهد تشير إلى أن إيران لا تزال تمتلك بعض صواريخ كروز الهجومية الأرضية، وهي أسلحة موجهة بدقة تطير على ارتفاع منخفض لتفادي كشف الرادار.

* يجب “تقويض النظام أكثر فأكثر”

تقوم طائرات مقاتلة تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي بطلعات جوية شبه مستمرة منذ يوم السبت، وتسارعت وتيرتها بعد أن أطلق مسلحو جماعة حزب الله اللبنانية المدعومة من إيران صواريخ على إسرائيل، مما أدى إلى شن غارات جوية إسرائيلية مكثفة شمالا حتى بيروت.

وفي بعض الحالات، قصفت نفس الطائرات الحربية الإسرائيلية إيران ولبنان في عملية واحدة، إذ قصفت أهدافا في طهران أو غرب إيران في طريقها إلى هناك، وقصفت مواقع لحزب الله في طريق عودتها، وفقا لما ذكره أحد المصادر المطلعة على الخطط ومصدر أمني إسرائيلي.

ويقول مسؤولون إسرائيليون وأمريكيون إن إطلاق الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة من إيران انخفض منذ يوم السبت، وهو انخفاض يعزونه لأسباب منها الضربات الأمريكية والإسرائيلية على مواقع الإطلاق الإيرانية والبنية التحتية العسكرية ذات الصلة.

وقال الجيش الإسرائيلي إن هذا الانخفاض قد يعكس أيضا جهود طهران للحفاظ على مخزونها من الصواريخ بينما تستعد لحرب استنزاف طويلة الأمد.

وقال إران ليرمان نائب مستشار الأمن القومي الإسرائيلي السابق إن الأمل منذ الأسبوع الأول من الضربات كان أن نظام الحكم الإيراني “سيبدأ في التفكك في وقت أبكر وبشكل أسرع”.

وأضاف ليرمان “لكن هذا لم يحدث بعد، وطالما لم يحدث، فإن النظام يحتاج إلى مزيد من التدهور”.

(إعداد مروة سلام للنشرة العربية – تحرير محمود سلامة )