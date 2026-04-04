مصادر: إصابة 3 في هجوم مسيرتين على حقل الرميلة الشمالي بالعراق
البصرة (العراق) 4 أبريل نيسان (رويترز) – أفادت مصادر أمنية وأخرى في قطاع الطاقة بأن طائرتين مسيرتين استهدفتا حقل الرميلة الشمالي النفطي الذي تديره شركة بي.بي جنوب العراق اليوم السبت، ما أسفر عن إصابة ثلاثة عمال عراقيين.
وقالت المصادر إن الهجوم وقع بعد وقت قصير من استهداف طائرة مسيرة أخرى منشآت تخزين تابعة لشركات نفط أجنبية غربي مدينة البصرة الساحلية.
وأوضح مهندسان عراقيان يعملان في الحقل أن هجوم الطائرتين المسيرتين لم يؤثر على العمليات في هذا الجزء من حقل الرميلة النفطي العملاق، إذ استهدفتا منشأة لتخزين المعدات.
وذكرت مصادر لرويترز الشهر الماضي أنه جرى إجلاء الموظفين الأجانب عقب غارة سابقة بطائرتين مسيرتين على الحقل.
