مصادر: إيران تتفاوض مع أمريكا على أموالها المجمدة مع اقترابهما من اتفاق مؤقت

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دبي 11 يونيو حزيران (رويترز) – قالت مصادر إيرانية وغربية لرويترز اليوم الخميس إن الجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاق مبدئي ينهي الأعمال القتالية بين إيران والولايات المتحدة شهدت تكثيفا، رغم الضربات التي شنها الجانبان، وإنهما يناقشان آلية للإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة.

وأضافت المصادر أن تبادل الرسائل بين إيران والولايات المتحدة بشأن تفاصيل مذكرة تفاهم لا يزال مستمرا وسط المواجهة العسكرية بين البلدين.

وذكرت ثلاثة مصادر الإيرانية أن تفاهما سياسيا جرى التوصل له، لكن بعض القضايا لا تزال تحتاج لمناقشتها بالتفصيل مثل آلية الإفراج عن عشرات المليارات من الدولارات من إيرادات النفط الإيراني المجمدة في بنوك أجنبية.

وذكر مصدر إيراني “تريد إيران الإفراج عما يتراوح بين ستة مليارات دولار و12 مليار دولار من أموالها المجمدة وتقديمها لطهران، بينما تريد واشنطن الإفراج عن الأموال على مراحل من أجل السلع الإنسانية ورفضت إعادة الأموال لإيران مباشرة”.

وقال مسؤول إيراني آخر إن المناقشات مستمرة بشأن حجم الأصول المجمدة التي سيفرج عنها فورا، وجدول زمني مضمون لدفع المبلغ المتبقي من الأموال الإيرانية، وقدره 12 مليار دولار، خلال 60 يوما.

وقال مسؤول أوروبي كبير “تركز المحادثات بدقة شديدة حاليا على التفاصيل الفنية والمبلغ المالي، باختصار، مستوى السيولة الذي سيتاح لإيران”.

وأكد مصدر أمريكي مطلع استمرار تبادل الرسائل والتوصل إلى تفاهم سياسي، لكنه قال إن الآلية بشأن الأموال المجمدة لا تزال قيد الدراسة.

ولم يرد البيت الأبيض ووزارة الخارجية الإيرانية على طلب من رويترز للتعليق.

ويرتكز إطار الاتفاق المؤقت على تخفيف مؤقت لسيطرة إيران على مضيق هرمز وتسهيل العبور التدريجي من الممر المائي مع إنهاء الحصار الأمريكي للموانئ الإيرانية. أما المسائل العالقة بشأن قدرة طهران على تخصيب اليورانيوم ومخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب فستترك لمحادثات لاحقة.

* مصدر إيراني: الحرب وصلت إلى طريق مسدود

أشارت المصادر الإيرانية إلى أن الأولوية بالنسبة للمؤسسة الدينية الحاكمة في إيران من أجل بقائها ليست التوصل لتسوية شاملة بل إطار عمل يمكنه أن يعيد الحد الأدنى من مساحة التحرك لها من خلال الإفراج عن الأصول المجمدة وإنهاء الحرب.

وتبادلت الولايات المتحدة وإيران الهجمات الجوية اليوم الخميس لليوم الثاني على التوالي، وهدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشن المزيد من الضربات على إيران ما لم تبرم اتفاق سلام.

لكن أحد المصادر الإيرانية قال إن العمليات العسكرية بين الجانبين وصلت إلى طريق مسدود، ويعجز الطرفان عن كسر الجمود.

وقال “هذه الحرب، من الناحية العسكرية، وصلت إلى طريق مسدود. لم يتمكن الأمريكيون من تحقيق أهدافهم بمهاجمة إيران. وأحرزت المفاوضات تقدما”.

وأضاف “قد تكون المواجهات العسكرية الأحدث تمهيدا للإعلان عن اتفاق. كل شيء وارد بالطبع، حتى العودة إلى حرب شاملة”.

* محللون: ترامب يريد اتفاقا أفضل من المبرم في 2015

قال ترامب مرارا إن التوصل إلى اتفاق بات وشيكا، وهدد في الوقت نفسه بتكثيف القصف.

وأشار محللون إلى أن ترامب قلق من مقارنة أي اتفاق مع إيران بذلك الذي توصلت إليه طهران وقوى عالمية في عام 2015 عندما كان باراك أوباما رئيسا للولايات المتحدة. وانتقد ترامب ذلك الاتفاق النووي وما تضمنه من بنود مالية في مصلحة إيران، وجعل الولايات المتحدة تنسحب منه في عام 2018 عندما كان في ولايته الرئاسية الأولى.

وقال ترامب عبر منصته (تروث سوشال) في منشور بتاريخ 24 مايو أيار إن أي اتفاق سيبرمه مع إيران “سيكون اتفاقا جيدا ومناسبا، وليس كالاتفاق الذي أبرمه أوباما ومنح إيران أموالا نقدية طائلة وطريقا واضحا ومفتوحا لامتلاك سلاح نووي”.

ولا يزال الضغط المتبادل مستمرا في ظل الحصار الأمريكي للموانئ الإيرانية وسيطرة طهران على مضيق هرمز، مما رفع التكاليف الاقتصادية ويبقى خطر تجدد القتال قائما.

وقال مصدر إيراني آخر إن طهران تريد رفع الحصار الأمريكي عن موانئ البلاد، مشيرا إلى الضغوط الاقتصادية.

وذكرت المصادر أن إيران تسعى إلى إنهاء حالة “اللا حرب واللا سلم” لأسباب مختلفة أهمها الضغوط الاقتصادية والشعب الذي انهكته الحرب والضبابية.

وقال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أمس الأربعاء “يجب أن نخرج من هذه الحالة التي لا هي حرب ولا هي سلم. الحرب ليست في مصلحة إيران بالتأكيد… لكن هذا لا يعني أننا سنستسلم أو نتراجع إذا شنت الولايات المتحدة عدوانا على… أراضينا. فليحلموا كما يشاؤون”.

(إعداد نهى زكريا للنشرة العربية – تحرير دعاء محمد)