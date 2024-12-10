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مصادر أمنية: التوغل العسكري الإسرائيلي في سوريا وصل إلى 25 كلم جنوب غربي دمشق

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دمشق (رويترز) – قال مصدران أمنيان إقليميان ومصدر أمني سوري يوم الثلاثاء إن توغلا عسكريا إسرائيليا في جنوب سوريا وصل إلى نحو 25 كيلومترا إلى الجنوب الغربي من العاصمة دمشق.

وأوضح المصدر الأمني ​​السوري أن القوات الإسرائيلية وصلت إلى منطقة قطنا التي تقع على مسافة عشرة كيلومترات داخل الأراضي السورية إلى الشرق من منطقة منزوعة السلاح تفصل هضبة الجولان المحتلة عن سوريا.

وامتنع الجيش الإسرائيلي عن التعليق.

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