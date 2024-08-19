مصرف ليبيا المركزي يستأنف أعماله بعد الإفراج عن أحد مسؤوليه

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أعلن مصرف ليبيا المركزي الاثنين استئناف أعماله بعد توقفها ليوم واحد، إثر الافراج عن مسؤول فيه بعدما خطفته مجموعة غير معروفة.

وقامت مجموعة مجهولة بخطف مدير إدارة تقنية المعلومات مصعب مسلم من أمام بيته الأحد.

وعلى الاثر، أكد البنك المركزي إيقاف “أعمال المصرف” حتى يتم “الإفراج” عن المدير المخطوف، مندّدا أيضا بـ”تهديد بعض المسؤولين الآخرين بالخطف”.

وقال المصرف في بيان الاثنين “عقد الصديق الكبير محافظ المصرف المركزي بمكتبه اجتماعاً موسعاً مع مدراء إدارات المصرف لمتابعة سير العمل وعودة منظوماته للعمل، بعد الإفراج عن مصعب مسلم مدير إدارة تقنية المعلومات وعودته سالماً”.

ونشر البنك صورة تظهر المحافظ خلال اجتماع مع مدراء المركزي داخل مقره الرسمي في العاصمة طرابلس.

وجاءت عملية الخطف بعد أسبوع من محاصرة مسلّحين مقر المصرف في طرابلس.

وفي حين لم تعرف دوافع ما حصل، أشارت وسائل إعلام محلية إلى تقارير تفيد بمحاولة لإجبار محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير على الاستقالة.

وندّد السفير الأميركي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند بمحاولات “غير مقبولة” لدفع محافظ المركزي للاستقالة، محذرا من أن استبداله “بالقوة يمكن أن يؤدي إلى استبعاد ليبيا من الأسواق المالية العالمية”.

وفي منشور على منصة إكس، اعتبر نورلاند أن المواجهة في طرابلس “تسلّط الضوء على المخاطر التي يشكلها الجمود السياسي السائد في ليبيا”.

من جهتها شدّدت بعثة الأمم المتحدة على “أهمية دور مصرف ليبيا المركزي في ضمان الاستقرار المالي لجميع الليبيين”.

ويتولى الصديق الكبير منصب محافظ المصرف المركزي منذ العام 2012، ويواجه انتقادات متكررة بشأن كيفية إدارته للموارد النفطية الليبية وموازنة الدولة، توجهها شخصيات بعضها مقرب من رئيس الحكومة المعترف بها دوليا في طرابلس عبد الحميد الدبيبة.

تعاني ليبيا البالغ عدد سكانها 6,8 ملايين نسمة، انقسامات منذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011. وتدير شؤونها حكومتان: الأولى في طرابلس (غرب) برئاسة الدبيبة، والثانية في شرق البلاد وتحظى بدعم البرلمان والمشير خليفة حفتر.

على الرغم من هدوء نسبي تشهده البلاد في السنوات الأخيرة، لا تزال تسجّل اشتباكات متفرقة بين جماعات مسلّحة.

وتندرج واقعة خطف مدير إدارة تقنية المعلومات في المصرف المركزي في إطار سلسلة أحداث وسط ارتفاع منسوب التوتر بين فصائل عدة، ما يثير مخاوف من تصعيد أوسع نطاقا.

ند/ب ق