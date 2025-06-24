مفوض عام الأونروا: أزمة السيولة قد تجبرني على اتخاذ “قرار غير مسبوق”

reuters_tickers

3دقائق

جنيف (رويترز) – قال المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) فيليب لازاريني يوم الثلاثاء إنه في حال عدم توافر التمويل قريبا لتخفيف أزمة السيولة النقدية، فقد يضطر إلى اتخاذ “قرارات غير مسبوقة” بشأن الخدمات التي تقدمها الوكالة للاجئين الفلسطينيين.

وأوضح لازاريني أن الأونروا تواجه عجزا يبلغ 200 مليون دولار.

وأضاف في تصريحات لصحفيين في برلين “يتم إدارة السيولة النقدية أسبوعيا”. وتابع “بدون تمويل إضافي، سأضطر قريبا إلى اتخاذ قرار غير مسبوق يؤثر على خدماتنا للاجئين الفلسطينيين”.

ولم يدل لازاريني بمزيد من التفاصيل حول ما قد يترتب على هذا القرار.

كانت الولايات المتحدة أكبر مانح للأونروا، لكن الرئيس دونالد ترامب أعلن في وقت سابق من العام الجاري عن خفض كبير في المساعدات الخارجية، بما يشمل الأونروا.

وتواجه ميزانيات المساعدات الخارجية في عدد من الحكومات الغربية ضغوطا متزايدة بعد دعوات ترامب لزيادة الإنفاق على الدفاع مع استمرار الحرب الروسية في أوكرانيا.

وتقدم الأونروا المساعدات والخدمات الصحية والتعليمية لملايين الأشخاص في الأراضي الفلسطينية والدول العربية المجاورة، سوريا ولبنان والأردن.

وقال لازاريني إنه قبل أسبوعين كان على وشك تعليق عمل ما بين 10 آلاف و15 ألفا من موظفي الأونروا في المنطقة بسبب أزمة السيولة النقدية، لكن مساهمة مسبقة من أحد المانحين منحت الوكالة مهلة للشهرين المقبلين.

وأضاف “نحتاج إلى 60 مليون دولار شهريا لمجرد دفع رواتب موظفينا.. لم يعد لدينا رؤية لما بعد سبتمبر”.

وقال لازاريني إن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش طلب تقييما استراتيجيا لتأثير انتداب الأونروا، وسيقترح كيفية حماية حقوق اللاجئين الفلسطينيين.

وحظرت إسرائيل الأونروا من العمل على أراضيها، إذ اتهمتها بتوظيف أعضاء من حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) شاركوا في هجمات أكتوبر تشرين الأول 2023 على إسرائيل والتي أدت إلى اندلاع الحرب في غزة.

وأعلنت الأونروا مع دخول الحظر حيز التنفيذ هذا العام أن عملياتها في قطاع غزة والضفة الغربية ستتأثر أيضا.

وقالت الأمم المتحدة إنها ستحقق في جميع الاتهامات التي وجهتها إسرائيل، وطلبت منه إسرائيل تقديم أدلة على تلك الاتهامات، لكنها لم تقدمها. وأكد لازاريني أن الأونروا كانت هدفا لحملة تضليل إعلامي.