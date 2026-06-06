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مقتل ضابطين وجندي في غارة إسرائيلية على جنوب لبنان

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6 يونيو حزيران (رويترز) – قال الجيش اللبناني اليوم السبت إن ضابطين وجنديا قتلوا في غارة إسرائيلية استهدفت سيارتهم العسكرية على طريق الخردلي-النبطية في جنوب لبنان.

وقال الجيش الإسرائيلي في وقت لاحق إنه استهدف السيارة بعد رصد ما وصفه بتهديد لقواته، مشيرا إلى أنه تلقى معلومات تفيد بأن جماعة حزب الله كانت تستعد لإطلاق النار على القوات الإسرائيلية من المنطقة.

وأضاف أن التحقيق الأولي أظهر وجود ضابطين من الجيش اللبناني وجندي داخل السيارة، وأن هناك مراجعة جارية بشأن الواقعة.

وتجنب الجيش اللبناني تاريخيا الانخراط في المواجهات بين جماعة حزب الله وإسرائيل، ولم يشارك في الصراع الحالي مع إسرائيل.

(تغطية صحفية جنى شقير – إعداد دعاء محمد وبدور السعودي للنشرة العربية)

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