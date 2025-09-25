مقتل 8 وإصابة 142 جراء قصف إسرائيل صنعاء بعد هجوم بمسيرة في إيلات

عدن (رويترز) – قال الجيش الإسرائيلي إنه قصف أهدافا عسكرية مرتبطة بالحوثيين في صنعاء يوم الخميس، وذلك بعد يوم من إعلان الجماعة مسؤوليتها عن هجوم بطائرة مسيرة على فندق في مدينة إيلات الإسرائيلية على البحر الأحمر.

وقالت وزارة الصحة التي تديرها جماعة الحوثي إن ثمانية قتلوا وأصيب 142 آخرون في الهجوم الذي ذكرت الوزارة أنه أصاب منشآت مدنية وخدمية. ولا تزال فرق الدفاع المدني تعمل في الموقع.

وأضاف الجيش في بيان أن الأهداف التي هاجمها سلاح الجو الإسرائيلي شملت مقر قيادة هيئة الأركان العامة للحوثيين ومجمعات أمنية ومخابراتية ومعسكرات.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس في منشور على إكس “وجهنا ضربة قوية على كثير من الأهداف التابعة للمنظمة الإرهابية الحوثية في صنعاء”.

يأتي ذلك في أحدث حلقة في سلسلة من تبادل الضربات منذ أكثر من عام بين الحوثيين في اليمن وإسرائيل في إطار تداعيات الحرب في قطاع غزة.

وذكرت قناة المسيرة التابعة للحوثيين أن الضربات استهدفت محطة كهرباء ذهبان وعددا من الأحياء السكنية.

وأفاد سكان يمنيون لرويترز بأن الضربات استهدفت مناطق في جنوب وغرب صنعاء.

وذكر أحد الشهود لرويترز أن الأمر كان مروعا، قائلا إن التراب غطى المنطقة وإنه رأى عشرات من النساء والأطفال ملطخين بالدماء خلال مروره من الشارع.

وجاءت الضربات في أثناء بث خطاب مسجل مسبقا لزعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي.

وقالت هيئة الإسعاف الإسرائيلية إن 20 شخصا على الأقل أصيبوا يوم الأربعاء بعد أن أصابت مسيرة أطلقت من اليمن فندقا في إيلات.

وشنت إسرائيل في أغسطس آب هجوما أسفر عن مقتل رئيس وزراء حكومة الحوثيين وعددا من الوزراء، وهو أول هجوم يسفر عن مقتل مسؤولين كبار في الجماعة.

