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منتخب الإمارات يضم 4 مجنسين جدد قبل مباراتي قطر وإيران ضمن تصفيات مونديال 2026

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أعلن البرتغالي باولو بينتو مدرب منتخب الإمارات لكرة القدم الجمعة استدعاء 26 لاعبا بينهم 4 لاعبين مجنسين جدد لخوض مباراتي قطر وإيران على التوالي في الدور الثالث من التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال 2026.

وتحل الإمارات ضيفة على قطر في 5 أيلول/سبتمبر، قبل استضافة إيران في 10 منه  ضمن منافسات المجموعة الأولى للدور الثالث الحاسم التي تضم أيضاً كوريا الشمالية وأوزبكستان وقرغيزستان.

وضمت القائمة لأول مرة 3 لاعبين يلعبون في أوروبا وتسمح لهم لوائح الاتحاد الدولي لكرة .القدم (فيفا) باللعب مع الإمارات كونهم من مواليد الدولة الخليجية وهم حارس المرمى السوداني عدلي محمد ( ساوثمبتون الإنكليزي)، والفرنسي جونيور نداي (مونبلييه الفرنسي)، والإنكليزي ماكنسي هانت (فليتوود الإنكليزي).

كما ضمت القائمة العاجي كوامي أوتون مدافع العين والذي يلعب في الدوري الإماراتي منذ 2019.

وارتفع عدد اللاعبين المجنسين في التشكيلة الحالية إلى ستة، حيث يلعب الثنائي البرازيلي الأصل كايو كانيدو وفابيو ليما مع “الأبيض” منذ 2020.

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