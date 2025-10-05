منح الإقامة الذهبية لأكثر من 200 معلم وتربوي في دبي

وجّه الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، بمنح الإقامة الذهبية لأكثر من 200 معلم وتربوي في الإمارة، وفق بيان للمكتب الإعلامي لحكومة دبي.

وتأتي التوجيهات بمناسبة اليوم العالمي للمعلم، الذي يُوافق 5 تشرين الأول/أكتوبر من كل عام. وستشمل المبادرة “من قدّموا أداء وإسهامات بارزة في منظومة التعليم الخاص بالإمارة”، من مراكز الطفولة المبكرة والمدارس والجامعات الدولية، بحسب ما أوضح البيان.

وقال الشيخ حمدان إن “تكريم المعلمين والتربويين الأكثر تميزا ومنحهم مزايا تستحق عطاءهم هو رسالة ثقة مفادها أن دبي تراهن على الإنسان المتميز علماً وأخلاقا”.

