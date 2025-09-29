منظمة ترامب في شراكة لبناء ناطحة سحاب بتكلفة مليار دولار في مدينة جدة السعودية

أعلنت شركة التطوير العقاري السعوديّة “دار جلوبال” الاثنين عن شراكة مع منظمة ترامب لبناء برج بقيمة مليار دولار في جدة، في أحدث استثمار لمجموعة العقارات التابعة لعائلة الرئيس الأميركي في منطقة الخليج.

وأعلنت شركة “دار جلوبال” في بيان بالانكليزية “أعلنت دار جلوبال… ثاني شراكة لها في جدة مع منظمة ترامب، وخططها لإطلاق (برج) ترامب بلازا جدة”.

وأضاف البيان أن مشروع ناطحة السحاب هذا “يستهدف زبائن العقارات الفاخرة في المدينة الساحلية السعودية”، مضيفة أنه سيضم مكاتب ووحدات سكنية فاخرة.

وأوضحت الشركة أنه سيكون المشروع الثاني الذي يحمل علامة ترامب التجارية في المملكة بعد إطلاق برج ترامب جدة على ساحل البحر الأحمر الذي أعلنت عنه منظمة ترامب في كانون الأول/ديسمبر.

ويأتي هذا الإعلان بعد جولة الرئيس الأميركي دونالد ترامب في الخليج في أيار/مايو، والتي اتسمت بوعود استثمارية سخية.

ومع استقباله بحفاوة بالغة في السعودية، حصل ترامب، وفقا للبيت الأبيض، على وعود ضخمة باستثمارات وعمليات شراء سعودية، لا سيما في مجالي الدفاع والذكاء الاصطناعي.

ووقّع الرئيس الأميركي مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مجموعة اتفاقات قدّرتها الحكومة الأميركية بنحو 600 مليار دولار، في إطار “شراكة اقتصادية استراتيجية” بين البلدين.

ولمؤسسة ترامب مشاريع أيضا في قطر والإمارات العربية المتحدة وعُمان.

ووقّعت الشركة في نيسان/أبريل عقدا لبناء ملعب غولف ووحدات سكنية فاخرة في قطر. وكشفت عن تفاصيل ناطحة سحاب بمليار دولار في دبي، يمكن شراء شققها بالعملات المشفرة. كما لديها مشروع بقيمة أربعة مليارات دولار في عُمان.

وتسعى دول الخليح الى تنويع مصادر اقتصادها المرتهن بالنفط.

ويقود نجلا الرئيس الأميركي دونالد جونيور وإريك ترامب منظمة ترامب منذ العام 2016، لكن والدهما لا يزال مساهما فيها من خلال صندوق ائتمان.

ولا تقتصر العلاقات بين منظمة ترامب ودول الخليج على العقارات فقط.

فقد أعلن إريك ترامب، وزاك ويتكوف، نجل مبعوث ترامب إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، خلال مؤتمر “توكن 2049” للعملات المشفرة في دبي في نيسان/أبريل، أن صندوق الاستثمار “إم جي إكس MGX” ومقرّه الإمارات سيستخدم “يو أس دي آي USD1″، وهي عملة مشفرة مستقرة طوّرتها شركة مدعومة من ترامب وعائلته، لاستثمار ملياري دولار في منصة “بينانس” لتداول العملات الرقمية.

س ص/هت/رض