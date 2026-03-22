موجة حرّ قياسية في مناطق أميركية شهدت درجات متجمّدة قبل أسبوع

afp_tickers

3دقائق

اتّجهت موجة حرّ قياسية ضربت النصف الغربي من الولايات المتحدة شرقا السبت باتّجاه مناطق وسط البلاد، حاملة معها درجات حرارة مرتفعة على نحو غير معتاد إلى مناطق كانت قبل أسبوع فقط عند درجة التجمد أو دونها.

وسجّلت عشرات المدن من كالفورنيا وصولا إلى كولورادو أعلى درجات حرارة لها على الإطلاق لشهر آذار/مارس، بحسب مركز توقعات الطقس التابع لهيئة الأرصاد الجوية الوطنية.

والسبت، شملت المناطق التي سجّلت درجات حرارة قياسية بالنسبة لآذار/مارس كانزاس سيتي في ميزوري ونورث بلات في نبراسكا حيث وصلت الحرارة إلى 33,3 درجة مئوية.

وأما توبيكا، عاصمة ولاية كانزاس، فحطّمت الحرارة القياسية المسجّلة في آذار/مارس السبت لتسجّل درجات عليا بلغت 35 مئوية، بحسب ما أفاد مسؤولون معنيون بأحوال الطقس.

وفي ولاية وايومنغ الأقل سكانا في الولايات المتحدة، سُجّلت درجات حرارة قياسية لشهر آذار/مارس في العاصمة شايان بلغت 28,3 درجة مئوية.

وسجّلت موجة الحرّ عدة أرقام قياسية أخرى. على سبيل المثال، انتقلت الحرارة في تشانوت في كانزاس من 10,5 درجات تحت الصفر، وهو رقم قياسي في انخفاضه، في 16 آذار/مارس إلى مستوى قياسي بارتفاعه بلغ 32,8 درجات مئوية بعد أربعة أيام فقط.

وأما في فينيكس في أريزونا، والتي تعد من المدن الأكثر حرّا في الولايات المتحدة، فبلغ أدنى معدل يومي للحرارة السبت 21,1 درجة مئوية، وهو أول موعد خلال العام تصل فيه الحرارة إلى هذا المستوى، بحسب ما أفادت هيئة الأرصاد الجوية.

وشهدت عدة مدن السبت أعلى درجات حرارة يومية على الإطلاق، من بينها دنفر (30 درجة مئوية) وغراند آيلاند في نبراسكا (36,6 مئوية) وميدلاند في تكساس (36,6 مئوية).

والجمعة، أدت موجة الحر إلى ارتفاع الحرارة إلى 11,4 درجة مئوية في عدة مناطق على طول الحدود بين كالفورنيا وأريزونا، وهو مستوى قياسي على المستوى الوطني لشهر آذار/مارس.

وأصدرت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية تحذيرا من الحرارة الشديدة للمناطق الصحراوية ذاتها السبت، إضافة إلى تحذير باللون الأحمر للتنبيه من خطر اندلاع حرائق غابات لولايات تبراسكا وكانزاس وأوكلاهوما في وسط البلاد.

ويفيد علماء بوجود أدلة عديدة على أن موجات الحر الحالية هي مؤشر واضح على الاحترار العالمي المدفوع بشكل أساسي بحرق مصادر الوقود الأحفوري.

ومع انتهاء فصل الشتاء رسميا في النصف الشمالي من الكرة الأرضية وبدء الربيع، يؤثر ارتفاع درجات الحرارة سلبا على الحياة البريّة.

جغ/لين/ناش